Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Динамо Загреб: обзор матча 22 февраля 2026

Вараждин
22.02.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
0 : 4
Завершен
Динамо Загреб
51' М. Зайц 53' М. Зайц 57' М. Бакрар 88' M. Soldo
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Динамо Загреб
Конец матча
90'
+2'
88'
ГОЛ! 0:4! M. Soldo
Пас отдал S. Šunta
87'
Замена
S. Šunta ️️️️ Й. Мишич
83'
Замена
C. Varela ️️️️ Г. Видович
Замена
S. Jurić ️️️️ I. Mamut
78'
75'
Замена
F. Topić ️️️️ М. Бакрар
75'
Замена
M. Soldo ️️️️ М. Зайц
Замена
П. Бочкай ️️️️ A. Latković
72'
Замена
Г. Сикошек ️️️️ A. Boršić
72'
Замена
I. Tavares ️️️️ М. Вук
58'
Замена
Д. Пуцлин ️️️️ M. Marina
58'
57'
ГОЛ! 0:3! М. Бакрар
Пас отдал B. Goda
53'
ГОЛ! 0:2! М. Зайц
Пас отдал Л. Стойкович
51'
ГОЛ! 0:1! М. Зайц
Пас отдал Г. Видович
46'
Замена
Л. Стойкович ️️️️ А. Ходжа
Второй тайм
45'
+1'
Желтая карточка
A. Boršić
31'
27'
Желтая карточка
Д. Бельо
Желтая карточка
L. Škaričić
27'
Желтая карточка
М. Вук
17'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
30
L. Posinkovic
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
L. Mamic
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
28
Ivan Canjuga
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
38
I. Tavares
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
4-4-1-1
1
30
2
25
13
22
8
10
24
7
Вук
17
2-3-1-4
1
Ливакович
25
26
Маккена
3
8
Зайц
14
Мишич
11
Ходжа
15
10
Видович
71
Бакрар
9
Бельо
25
20
Сикошек
20
Сикошек
25
24
6
Пуцлин
6
Пуцлин
24
10
12
Бочкай
12
Бочкай
10
7
Вук
38
38
7
Вук
17
9
9
17
71
Бакрар
30
30
71
Бакрар
8
Зайц
14
14
8
Зайц
14
Мишич
41
41
14
Мишич
11
Ходжа
4
Стойкович
4
Стойкович
11
Ходжа
10
Видович
23
23
10
Видович
Остались в запасе
Вараждин
Динамо Загреб
33
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
28
Ivan Canjuga
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
28
Ivan Canjuga
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Вараждин - Динамо Загреб
3
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
342
529
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.79
xGP (предотвращенные голы)
1.26
1.26
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
6987
Новости команд
Все
Вараждин
Динамо Загреб
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+