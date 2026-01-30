Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Локомотива: обзор матча 30 января 2026

Истра 1961
30.01.2026, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Локомотива
13' С. Превляк
35' D. Vukovic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Локомотива
Завершен
90' +2
Замена
Hubert Sobol ️️️️➡️️ Александар Трайковски
90'
+3'
86'
Замена
F. Posavac ️️️️➡️️ D. Vukovic
86'
Замена
Mody Boune ️️️️➡️️ Марко Вешович
Замена
Israel Ayuma ️️️️➡️️ Vinko Rozić
78'
75'
Замена
Luka Dajčer ️️️️➡️️ Димитрийе Каменович
75'
Замена
Ivan Katić ️️️️➡️️ Mirko Sušak
Замена
Silvio Goričan ️️️️➡️️ Dukan Ahmeti
61'
Замена
Niko Šepić ️️️️➡️️ Марсель Хайстер
46'
45'
+4'
35'
ГОЛ! 1:1! D. Vukovic
Пас отдал Александар Трайковски
32'
Желтая карточка
D. Vukovic
25'
Желтая карточка
B. Boskovic
ГОЛ! 1:0! Смаил Превляк
Пас отдал Эмиль Фредериксен
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
15
Дарио Марешич
(К) ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Локомотива
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
4-4-1-1
1
3
15
Марешич
26
Хайстер
38
5
Радошевич
7
10
20
17
Фредериксен
9
Превляк
3-2-3-3
5
6
23
Вешович
20
Колингер
33
Каменович
6
10
11
7
Трайковски
30
12
26
Хайстер
13
13
26
Хайстер
20
11
11
20
7
18
18
7
33
Каменович
30
30
33
Каменович
23
Вешович
13
13
23
Вешович
30
19
19
30
11
24
24
11
7
Трайковски
9
9
7
Трайковски
Остались в запасе
Истра 1961
Локомотива
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
32
Luka Savatovic
ВР
26
Fran Žilinski
ЦЗ
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
26
Fran Žilinski
ЦЗ
2
Anes Huskić
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Mario Situm
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Истра 1961 - Локомотива
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
16
Офсайды
0
1
Количество передач
508
247
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1757
Новости команд
Все
Истра 1961
Локомотива
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+