Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Истра 1961: обзор матча 19 декабря 2025

Вараждин
19.12.2025, пятница, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Истра 1961
26' I. Mamut
25' С. Превляк 46' V. Rozić 68' С. Превляк
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Истра 1961
Конец матча
90'
+5'
Замена
Д. Пуцлин ️️️️ L. Belcar
83'
Замена
N. Tepšić ️️️️ L. Škaričić
83'
83'
Замена
A. Jay ️️️️ Э. Фредериксен
83'
Замена
C. Adah Agada ️️️️ С. Превляк
Желтая карточка
I. Mamut
82'
82'
Травма
С. Превляк
Замена
M. Antunović ️️️️ T. Duvnjak
78'
Замена
D. Begonja ️️️️ A. Boršić
78'
75'
Замена
F. Taraba ️️️️ V. Rozić
68'
ГОЛ! 1:3! С. Превляк
Пас отдал Э. Фредериксен
67'
Желтая карточка
V. Rozić
Замена
A. Latković ️️️️ I. Tavares
67'
Желтая карточка
Л. Ба
63'
57'
Желтая карточка
M. Nasraoui
55'
Замена
M. Nasraoui ️️️️ В. Коски
54'
Травма
В. Коски
46'
Замена
A. Maurić ️️️️ I. Ayuma
46'
ГОЛ! 1:2! V. Rozić
Пас отдал Э. Фредериксен
Второй тайм
45'
+1'
Желтая карточка
R. Punčec
44'
ГОЛ! 1:1! I. Mamut
Пас отдал T. Duvnjak
26'
25'
ГОЛ! 0:1! С. Превляк
20'
Желтая карточка
М. Хайстер
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
14
Roberto Punčec
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
28
Leon Belcar
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
4
Luka Škaričić
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
38
I. Tavares
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
15
Дарио Марешич
(К) ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
10
Aleksa Latković
ЦП
11
Mate Antunović
ЦФ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
77
Charles Adah Agada
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
3-3-1-3
1
14
5
Ба
25
28
8
22
7
Вук
38
17
4
3-4-1-2
1
15
Марешич
26
Хайстер
38
18
10
7
5
Радошевич
17
Фредериксен
9
Превляк
16
Коски
25
29
29
25
4
16
16
4
28
6
Пуцлин
6
Пуцлин
28
38
10
10
38
8
11
11
8
16
Коски
3
3
16
Коски
17
Фредериксен
23
23
17
Фредериксен
7
24
24
7
18
8
8
18
9
Превляк
77
77
9
Превляк
Остались в запасе
Вараждин
Истра 1961
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
2
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Вараждин - Истра 1961
3
3
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
8
Офсайды
1
3
Количество передач
432
365
Сейвы
1
8
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
956
Новости команд
Все
Вараждин
Истра 1961
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+