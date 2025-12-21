Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Горица: обзор матча 21 декабря 2025

Риека
21.12.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Горица
53' A. Matej Jurić
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Горица
Конец матча
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
90' +4
90'
Желтая карточка
I. Fiolić
90'
+3'
82'
Желтая карточка
M. Leš
Замена
М. Ндокит ️️️️ С. Виньято
82'
Замена
Ю. Ласицкас ️️️️ А. Орек
82'
81'
Замена
M. Gashi ️️️️ J. Pršir
Замена
Д. Чоп ️️️️ A. Matej Jurić
70'
68'
Замена
L. Vrzić ️️️️ O. Bakić
68'
Замена
I. Fiolić ️️️️ Д. Павичич
Замена
Л. Менало ️️️️ Н. Янкович
59'
ГОЛ! 1:0! A. Matej Jurić
Пас отдал Т. Дантас
53'
Желтая карточка
Д. Петрович
47'
46'
Замена
F. Cuic ️️️️ V. Pelko
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
АП
4
Нико Янкович
АП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
29
Vanja Pelko
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
72
Fran Škalamera
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Горица
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
32
E. Durakovic
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
10
F. Cuic
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
M. Gashi
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Зломислич
51
Хушич
6
Радельич
22
Орек
34
Деветак
26
Дантас
8
Петрович
10
Фрук
19
Виньято
4
Янкович
77
2-4-4
71
Матияс
4
Филипович
19
Чабрая
24
Павичич
8
36
7
29
10
5
22
22
Орек
23
Ласицкас
23
Ласицкас
22
Орек
19
Виньято
20
Ндокит
20
Ндокит
19
Виньято
77
9
Чоп
9
Чоп
77
4
Янкович
17
Менало
17
Менало
4
Янкович
24
Павичич
18
18
24
Павичич
29
10
10
29
7
20
20
7
10
99
99
10
Остались в запасе
Риека
Горица
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
72
Fran Škalamera
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
32
E. Durakovic
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
72
Fran Škalamera
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Остались в запасе
12
Tin Došen
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
98
Fran Kasumović
ЦЗ
32
E. Durakovic
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Риека - Горица
2
2
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
8
Офсайды
3
2
Количество передач
472
366
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4731
Новости команд
Все
Риека
Горица
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+