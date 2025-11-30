Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Риека: обзор матча 30 ноября 2025

Локомотива
30.11.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Риека
76' A. Stojaković
3' A. Matej Jurić
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Риека
Конец матча
Замена
L. Dajčer ️️️️ F. Krivak
90' +1
Замена
M. Boune ️️️️ М. Вешович
90' +1
90'
+4'
83'
Желтая карточка
М. Деветак
83'
Замена
С. Виньято ️️️️ М. Ндокит
Желтая карточка
A. Stojaković
76'
ГОЛ! 1:1! A. Stojaković
Пас отдал М. Вешович
76'
Замена
H. Sobol ️️️️ C. Mbacke Diop
73'
Замена
M. Situm ️️️️ M. Sušak
73'
72'
Замена
Т. Фрук ️️️️ Л. Менало
72'
Замена
Д. Чоп ️️️️ Š. Butić
70'
Желтая карточка
А. Майсторович
Замена
Д. Антолич ️️️️ I. Katić
61'
58'
Замена
А. Хушич ️️️️ С. Радельич
58'
Замена
А. Гояк ️️️️ A. Matej Jurić
Второй тайм
45'
+3'
Желтая карточка
I. Katić
28'
26'
Желтая карточка
С. Радельич
19'
Желтая карточка
Š. Butić
3'
ГОЛ! 0:1! A. Matej Jurić
Пас отдал Š. Butić
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
15
Aleks Stojaković
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
4
Нико Янкович
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Тони Фрук
АП
19
Самуэле Виньято
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-5-2
20
Колингер
5
23
Вешович
6
6
17
Паяч
23
11
24
12
15
2-1-2-1-4
13
Зломислич
23
Ласицкас
6
Радельич
34
Деветак
8
Петрович
27
4
Янкович
77
17
Менало
20
Ндокит
45
Майсторович
23
Вешович
13
13
23
Вешович
23
30
30
23
24
8
Антолич
8
Антолич
24
11
18
18
11
6
9
9
6
6
Радельич
51
Хушич
51
Хушич
6
Радельич
77
14
Гояк
14
Гояк
77
17
Менало
10
Фрук
10
Фрук
17
Менало
20
Ндокит
19
Виньято
19
Виньято
20
Ндокит
27
9
Чоп
9
Чоп
27
Остались в запасе
Локомотива
Риека
32
Luka Savatovic
ВР
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Marcel Lorber
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
14
Marcel Lorber
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Локомотива - Риека
2
4
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
16
Офсайды
2
2
Количество передач
473
275
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.25
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
513
Новости команд
Все
Локомотива
Риека
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+