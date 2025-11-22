Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Вараждин: обзор матча 22 ноября 2025

Динамо Загреб
22.11.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Вараждин
30' С. Домингес 37' А. Ходжа 53' А. Ходжа
87' L. Škaričić
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Вараждин
Завершен
Желтая карточка
Дион Бельо
90' +1
90'
+3'
Желтая карточка
Йосип Мишич
88'
87'
ГОЛ! 3:1! Luka Škaričić
Пас отдал Novak Tepšić
81'
Замена
Давид Пуцлин ️️️️➡️️ Tomislav Duvnjak
Замена
Cardoso Varela ️️️️➡️️ Арбер Ходжа
80'
Замена
Исмаэль Беннасер ️️️️➡️️ Деян Любичич
71'
Замена
Fran Topić ️️️️➡️️ Mateo Lisica
71'
Замена
Дион Бельо ️️️️➡️️ Монсеф Бакрар
65'
Замена
Лука Стойкович ️️️️➡️️ Миха Зайц
64'
62'
Замена
I. Tavares ️️️️➡️️ Aleksa Latković
62'
Замена
Матео Барач ️️️️➡️️ Vane Jovanov
ГОЛ! 3:0! Арбер Ходжа
Пас отдал Миха Зайц
53'
46'
Замена
Матей Вук ️️️️➡️️ Ivan Mamut
46'
Замена
Mario Marina ️️️️➡️️ Leon Belcar
45'
+1'
ГОЛ! 2:0! Арбер Ходжа
Пас отдал Mateo Lisica
37'
35'
Желтая карточка
Ламин Ба
ГОЛ! 1:0! Серджи Домингес
Пас отдал Миха Зайц
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
5
Ламин Ба
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
22
L. Mamic
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
17
Ivan Mamut
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
7
Лука Стойкович
ЛВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
24
Mario Marina
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
38
I. Tavares
ЦФ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
4-1-2-1-2
44
Филипович
35
36
Домингес
26
Маккена
22
21
Любичич
27
Мишич
8
Зайц
11
Ходжа
71
Бакрар
21
4-4-2
1
16
3
25
5
Ба
10
8
28
22
4
17
21
Любичич
4
Беннасер
4
Беннасер
21
Любичич
21
30
30
21
8
Зайц
7
Стойкович
7
Стойкович
8
Зайц
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
71
Бакрар
9
Бельо
9
Бельо
71
Бакрар
3
44
Барач
44
Барач
3
8
6
Пуцлин
6
Пуцлин
8
28
24
24
28
17
7
Вук
7
Вук
17
10
38
38
10
Остались в запасе
Динамо Загреб
Вараждин
33
Иван Невистич
ВР
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Динамо Загреб - Вараждин
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
11
13
Офсайды
0
3
Количество передач
503
468
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
4022
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Вараждин
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+