Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Вуковар: обзор матча 21 ноября 2025

Славен Белупо
21.11.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Вуковар
19' A. Jagusic 25' И. Несторовски 71' A. Jagusic 79' И. Несторовски
65' I. Čović (АГ)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Вуковар
Конец матча
Замена
E. Qestaj ️️️️ И. Несторовски
90' +2
Замена
L. Bosnjak ️️️️ A. Jagusic
90' +2
Замена
M. Barać ️️️️ A. Šuto
90' +2
90' +1
Желтая карточка
A. Jurilj
90'
+5'
89'
Желтая карточка
J. Biljan
86'
Замена
D. Mulac ️️️️ K. Pavicic
85'
Замена
J. Biljan ️️️️ D. M. Mejia Moscoso
85'
Замена
M. Pilj ️️️️ Э. Шабани
Замена
G. Šivalec ️️️️ J. Mitrović
82'
ГОЛ! 4:1! И. Несторовски
Пас отдал A. Šuto
79'
78'
Желтая карточка
R. Gonzalez
ГОЛ! 3:1! A. Jagusic
71'
70'
Замена
K. Simmonds ️️️️ L. Banovec
69'
Травма
L. Banovec
Желтая карточка
I. Čović
67'
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1! I. Čović
Замена
A. Liber ️️️️ M. Agbekpornu
58'
58'
Гол отменен - офсайд
R. Gonzalez
54'
Пенальти не реализован! R. Gonzalez
Желтая карточка
M. Agbekpornu
53'
46'
Замена
K. Čabrajić ️️️️ С. Кеберле
Второй тайм
45'
+1'
ГОЛ! 2:0! И. Несторовски
Пас отдал J. Mitrović
25'
ГОЛ! 1:0! A. Jagusic
19'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
88
A. Jagusic
ЦП
11
Josip Mitrović
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
91
M. Ticinovic
ЦЗ
16
K. Pavicic
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
28
L. Banovec
ЦП
10
R. Gonzalez
(К) ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
19
Alen Jurilj
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
17
Mateo Barać
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
19
Ernis Qestaj
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
Вуковар
12
Dominik Damjanović
ВР
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
4
D. Mulac
ЦЗ
6
J. Biljan
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
11
Keyendrah Simmonds
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
3-2-5
32
18
6
35
Жута
22
88
90
Несторовски
4
15
77
11
3-5-1-1
1
91
16
7
Чалханоглу
13
77
Шабани
28
10
6
48
Кеберле
19
77
17
17
77
88
24
24
88
90
Несторовски
19
19
90
Несторовски
11
26
26
11
22
14
14
22
48
Кеберле
20
20
48
Кеберле
16
4
4
16
6
6
6
6
28
11
11
28
77
Шабани
30
30
77
Шабани
Остались в запасе
Славен Белупо
Вуковар
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
12
Dominik Damjanović
ВР
64
Рафаэл Камашу
ПВ
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
Остались в запасе
12
Dominik Damjanović
ВР
64
Рафаэл Камашу
ПВ
29
Tyron Tormin
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Славен Белупо - Вуковар
2
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
7
12
Офсайды
4
1
Количество передач
403
245
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
64
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
555
Новости команд
Все
Славен Белупо
Вуковар
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+