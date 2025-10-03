Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Вараждин: обзор матча 03 октября 2025

Истра 1961
03.10.2025, пятница, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Вараждин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Вараждин
Завершен
90' +6
Желтая карточка
Oliver Zelenika
Желтая карточка
Смаил Превляк
90' +5
Желтая карточка
Вилле Коски
90' +2
90' +1
Желтая карточка
Матей Вук
Замена
Эмиль Фредериксен ️️️️➡️️ Antonio Maurić
81'
75'
Замена
Петар Бочкай ️️️️➡️️ Mario Marina
74'
Замена
Marko Dabro ️️️️➡️️ Ivan Mamut
67'
Замена
️️️️➡️️ Aleksa Latković
63'
Желтая карточка
Ламин Ба
Замена
Vinko Rozić ️️️️➡️️ Logi Hrafn Róbertsson
63'
Желтая карточка
Дарио Марешич
54'
46'
Замена
Матей Вук ️️️️➡️️ Rufat Abdullazada
30'
Желтая карточка
Tomislav Duvnjak
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
14
Roberto Punčec
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
10
Aleksa Latković
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
7
Vinko Rozić
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
Вараждин
21
Teo Novak
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
12
Петар Бочкай
ЛВ
7
Матей Вук
ЛВ
4
Luka Škaričić
ЦФ
11
Mate Antunović
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
3-3-4
1
97
Кадушич
15
Марешич
26
Хайстер
8
5
Радошевич
10
Лончар
9
Превляк
16
Коски
6
70
4-3-3
1
23
Маглица
5
Ба
25
14
10
8
24
17
38
19
6
7
7
6
8
17
Фредериксен
17
Фредериксен
8
24
12
Бочкай
12
Бочкай
24
19
7
Вук
7
Вук
19
11
11
17
7
7
17
Остались в запасе
Истра 1961
Вараждин
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
41
Marin Žgomba
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
21
Teo Novak
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
4
Luka Škaričić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
42
Petar Nemet
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
41
Marin Žgomba
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
Остались в запасе
21
Teo Novak
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
29
Domagoj Begonja
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
4
Luka Škaričić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Истра 1961 - Вараждин
3
4
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
14
Офсайды
3
0
Количество передач
413
418
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1959
Новости команд
Все
Истра 1961
Вараждин
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+