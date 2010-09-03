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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Беларусь
Франция - Беларусь: обзор матча 03 сентября 2010
Франция
03.09.2010, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Беларусь
86'
С. Кисляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Беларусь
Замена
А. Путило
️️️️
В. Глеб
ГОЛ! 0:1!
С. Кисляк
Замена
С. Корниленко
️️️️
В. Родионов
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Саа
Замена
С. Кисляк
️️️️
В. Кутузов
Замена
Л. Саа
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
В. Родионов
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Л. Реми
14'
Желтая карточка
Я. Тигорев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
19
Абу Диаби
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
0
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
17
Ян Тигорев
ОП
2
Александр Кульчий
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
0
Виталий Родионов
ЦФ
17
Вячеслав Глеб
ЦФ
13
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
0
Кевин Гамейро
ЦФ
0
Луи Саа
ЦФ
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Льорис
22
Клиши
17
Рами
5
Мексес
19
Санья
17
М'Вила
19
Диаби
15
Малуда
0
Оаро
14
Менез
20
Реми
4-1-2-3
1
Жевнов
5
Юревич
7
Омельянчук
4
Мартынович
4
Шитов
17
Тигорев
2
Кульчий
10
Глеб
13
Кутузов
17
Глеб
0
Родионов
20
Реми
8
Вальбуэна
8
Вальбуэна
20
Реми
Саа
0
Гамейро
0
Гамейро
Саа
14
Менез
0
Саа
0
Саа
14
Менез
13
Кутузов
15
Кисляк
15
Кисляк
13
Кутузов
17
Глеб
14
Путило
14
Путило
17
Глеб
0
Родионов
8
Корниленко
8
Корниленко
0
Родионов
Остались в запасе
Франция
Беларусь
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
1
Сергей Веремко
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
Главный тренер
Бернд Штанге
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Веремко
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Бернд Штанге
Статистика матча Франция - Беларусь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Стад де Франс
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