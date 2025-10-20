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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - ЧФР Клуж
Петролул - ЧФР Клуж: обзор матча 20 октября 2025
Петролул
20.10.2025, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 13 тур
1 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
77'
D. Radu
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - ЧФР Клуж
Завершен
90'
+11
Желтая карточка
Matei Cristian Ilie
Желтая карточка
Ioan Tolea
90'
+11
Желтая карточка
Ricardinho
90'
+4
85'
Замена
Алин Фика
️️️️➡️️
Курт Зума
78'
Замена
Адриан Паун-Александру
️️️️➡️️
Дамьян Джокович
ГОЛ! 1:0!
Denis Radu
77'
Замена
Konstantinos Doumtsios
️️️️➡️️
Adrian Chică-Roșă
72'
Замена
Ioan Tolea
️️️️➡️️
Гильерме Соареш
72'
65'
Желтая карточка
Курт Зума
61'
Замена
Андрей Кордя
️️️️➡️️
Меритон Кореница
61'
Замена
Lorenzo Biliboc
️️️️➡️️
Андрес Сфаит
Замена
Denis Radu
️️️️➡️️
Валентин Джордже
58'
Замена
B. Doukansy
️️️️➡️️
Alexandru Mateiu
58'
Желтая карточка
Валентин Джордже
41'
Замена
Валентин Джордже
️️️️➡️️
G. Grozav
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
5
Danel Dongmo
ЦП
16
Томми Йюрю
ЦП
9
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
7
G. Grozav
(К)
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
23
Tidiane Keita
ЦП
88
Дамьян Джокович
(К)
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
17
Меритон Кореница
АП
97
Маркус Коко
ПВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
32
Iacopo Cernigoi
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Петролул
41
Stefan Krell
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
15
B. Doukansy
ЦП
98
Ioan Tolea
ЦП
21
David Ionut
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
7
Konstantinos Doumtsios
ЦФ
28
Rafinha
ЦФ
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
24
Андрей Кордя
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
47
Anton Krešić
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
4-2-4
1
4
24
21
42
Соареш
5
16
Йюрю
9
7
8
69
Рош
1-1-2-3-3
89
Хиндрих
4
Зума
14
Эмерллаху
23
88
Джокович
97
Коко
17
Кореница
77
Сфаит
19
Слимани
32
27
Джордже
22
22
Джордже
7
11
Джордже
11
Джордже
7
8
15
15
8
42
Соареш
98
98
42
Соареш
9
7
7
9
3
Абид
3
Абид
4
Зума
8
Фика
8
Фика
4
Зума
88
Джокович
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
88
Джокович
17
Кореница
24
Кордя
24
Кордя
17
Кореница
77
Сфаит
49
49
77
Сфаит
Остались в запасе
Петролул
ЧФР Клуж
41
Stefan Krell
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
21
David Ionut
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
28
Rafinha
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
47
Anton Krešić
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
41
Stefan Krell
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
36
Alin Botogan
ЦП
21
David Ionut
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
28
Rafinha
ЦФ
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
47
Anton Krešić
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Петролул - ЧФР Клуж
4
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
19
16
Офсайды
2
6
Количество передач
356
474
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Посещаемость:
2898
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