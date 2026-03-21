Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Металоглобус - Петролул
Металоглобус - Петролул: обзор матча 21 марта 2026
Металоглобус
21.03.2026, суббота, 16:00
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 0
Завершен
Петролул
74'
F. Purece (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металоглобус - Петролул
Завершен
Желтая карточка
Stefan Višić
90'
+6
Желтая карточка
George Gavrilas
90'
+5
90'
+6'
85'
Желтая карточка
Cristian Ignat
Замена
Stefan Višić
️️️️➡️️
Даниэль Попа
83'
Замена
Alexandru Gheorghe
️️️️➡️️
Florin Purece
83'
Травма
Florin Purece
82'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Florin Purece
74'
Замена
Yassine Zakir
️️️️➡️️
Moses Abbey
72'
62'
Замена
Абат Аимбетов
️️️️➡️️
Rafinha
Замена
Майк Сестор
️️️️➡️️
Dragoş Huiban
61'
Замена
️️️️➡️️
Robert Bădescu
61'
Травма
Robert Bădescu
60'
57'
Желтая карточка
Марко Дулкэ
55'
Замена
Сержу Ханка
️️️️➡️️
Фране Прце
55'
Замена
Alin Botogan
️️️️➡️️
Rares Pop
49'
Желтая карточка
Rares Pop
45'
+2'
39'
Замена
Cristian Ignat
️️️️➡️️
Paul Papp
38'
Травма
Paul Papp
11'
Желтая карточка
Paul Papp
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металоглобус
1
George Gavrilas
(К)
ВР
30
Aboubacar Camara
ЦЗ
99
Robert Bădescu
ЦЗ
13
Andrei Sava
ЦЗ
18
Александру Тирля
ПЗ
6
Bruno Carvalho
ЦП
17
Moses Abbey
ЦП
8
Florin Purece
ЦП
5
D. Sabater
ЦФ
11
Dragoş Huiban
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
24
Ricardinho
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
6
Томми Йюрю
ЦП
5
Danel Dongmo
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
7
G. Grozav
(К)
ЦФ
28
Rafinha
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Металоглобус
75
Майк Сестор
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
22
Robert Neacsu
ЦЗ
23
Gab Dumitru
ЦЗ
21
David Irimia
ЦЗ
20
Giovani Ghimfus
ЦП
24
Yassine Zakir
ЦП
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
10
Ely Fernandes
ЦФ
9
Stefan Višić
ЦФ
Петролул
41
Stefan Krell
ВР
22
Cristian Ignat
ЦЗ
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
36
Alin Botogan
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
9
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
40
Rares Manolache
ЦФ
4-3-3
1
30
99
13
18
Тирля
6
17
8
29
Попа
11
5
4-1-2-3
1
4
69
Рош
71
Прце
24
88
Дулкэ
6
Йюрю
5
28
7
55
11
75
Сестор
75
Сестор
11
17
24
24
17
8
14
14
8
29
Попа
9
9
29
Попа
4
22
22
4
71
Прце
20
Ханка
20
Ханка
71
Прце
55
36
36
55
28
17
Аимбетов
17
Аимбетов
28
Остались в запасе
Металоглобус
Петролул
33
Alexandru Soare
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
22
Robert Neacsu
ЦЗ
23
Gab Dumitru
ЦЗ
21
David Irimia
ЦЗ
20
Giovani Ghimfus
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
10
Ely Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
41
Stefan Krell
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
9
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
40
Rares Manolache
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
33
Alexandru Soare
ВР
34
Cristian Nicolae Nedelcovici
ВР
22
Robert Neacsu
ЦЗ
23
Gab Dumitru
ЦЗ
21
David Irimia
ЦЗ
20
Giovani Ghimfus
ЦП
15
Alexandru Irimia
ЦП
10
Ely Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
41
Stefan Krell
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
77
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
9
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
40
Rares Manolache
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Металоглобус - Петролул
2
5
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
8
Нарушения
5
14
Офсайды
0
2
Количество передач
328
412
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Stadionul Clinceni, Clinceni
Посещаемость:
460
Новости команд
Все
Металоглобус
Петролул
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Металоглобус
Петролул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Ботошани
3 : 2
20.04.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
1 : 1
10.05.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
ФКСБ
3 : 1
24.04.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
19.04.2026
Херманнштадт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: