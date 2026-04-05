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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Металоглобус
УТА Арад - Металоглобус: обзор матча 05 апреля 2026
УТА Арад
05.04.2026, воскресенье, 15:00
Румыния. Лига I, 3 тур
5 : 1
Завершен
Металоглобус
27'
Д. Поспелов
44'
F. Iacob
62'
H. Abdallah (П)
82'
M. Coman
90+1'
Д. Поспелов
84'
Y. Zakir
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Металоглобус
Завершен
ГОЛ! 5:1!
Дмитрий Поспелов
Пас отдал
Luca Mihai
90'
+1
90'
+3'
87'
Замена
️️️️➡️️
Moses Abbey
Замена
Luca Mihai
️️️️➡️️
Alin Roman
87'
Замена
️️️️➡️️
Marius Coman
86'
84'
ГОЛ! 4:1!
Yassine Zakir
Пас отдал
Moses Abbey
ГОЛ! 4:0!
Marius Coman
Пас отдал
Hakim Abdallah
82'
Замена
Denis Lucian Hrezdac
️️️️➡️️
Sota Mino
79'
Замена
️️️️➡️️
Denis Taroi
79'
73'
Замена
Yassine Zakir
️️️️➡️️
D. Sabater
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Hakim Abdallah
62'
Замена
Ричард Одада
️️️️➡️️
Benjamin van Durmen
59'
58'
Замена
Dragoş Huiban
️️️️➡️️
Даниэль Попа
58'
Замена
Ely Fernandes
️️️️➡️️
Florin Purece
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Flavius Iacob
Пас отдал
Alin Roman
44'
Желтая карточка
Benjamin van Durmen
40'
36'
Желтая карточка
Александру Тирля
ГОЛ! 1:0!
Дмитрий Поспелов
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
3
Din Alomerovic
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
5
Sota Mino
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
20
Denis Taroi
ЦП
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Металоглобус
1
George Gavrilas
(К)
ВР
30
Aboubacar Camara
ЦЗ
19
Omar Pasagić
ЦЗ
13
Andrei Sava
ЦЗ
18
Александру Тирля
ПЗ
6
Bruno Carvalho
ЦП
17
Moses Abbey
ЦП
8
Florin Purece
ЦП
20
Giovani Ghimfus
ЦП
5
D. Sabater
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
УТА Арад
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
2
Mark Tutu
ЦЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
7
Andrei Tolcea
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
Металоглобус
75
Майк Сестор
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
22
Robert Neacsu
ЦЗ
21
David Irimia
ЦЗ
23
Gab Dumitru
ЦЗ
24
Yassine Zakir
ЦП
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
11
Dragoş Huiban
ЦФ
77
Endri Celaj
ЦФ
10
Ely Fernandes
ЦФ
7
Marian Laurențiu Lis
ЦФ
4-3-3
33
13
60
Поспелов
4
3
5
8
20
9
11
30
4-4-2
1
18
Тирля
19
13
30
17
8
20
6
29
Попа
5
8
17
17
8
5
97
97
5
30
16
Одада
16
Одада
30
5
24
24
5
29
Попа
11
11
29
Попа
8
10
10
8
7
7
Остались в запасе
УТА Арад
Металоглобус
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
2
Mark Tutu
ЦЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
7
Andrei Tolcea
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
75
Майк Сестор
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
22
Robert Neacsu
ЦЗ
21
David Irimia
ЦЗ
23
Gab Dumitru
ЦЗ
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
77
Endri Celaj
ЦФ
Главный тренер
Михай Теджа
Остались в запасе
96
Árpád Tordai
ВР
28
Marko Stolnik
ЦЗ
2
Mark Tutu
ЦЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
6
Флоран Пулоло
ЦП
7
Andrei Tolcea
ЦФ
98
David Ciubăncan
ЦФ
Остались в запасе
75
Майк Сестор
ВР
33
Alexandru Soare
ВР
22
Robert Neacsu
ЦЗ
21
David Irimia
ЦЗ
23
Gab Dumitru
ЦЗ
14
Alexandru Gheorghe
ЦП
77
Endri Celaj
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Михай Теджа
Статистика матча УТА Арад - Металоглобус
2
2
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
7
Нарушения
10
10
Офсайды
1
4
Количество передач
467
351
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Франциск фон Нойман
Посещаемость:
4422
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Последние матчи
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УТА Арад
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Металоглобус
1 : 1
27.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 5 тур
Ботошани
3 : 2
20.04.2026
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