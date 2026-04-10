Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Фарул
Херманнштадт - Фарул: обзор матча 10 апреля 2026
Херманнштадт
10.04.2026, пятница, 19:00
Румыния. Лига I, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фарул
90+2'
L. Stancu
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Фарул
Завершен
ГОЛ! 1:0!
L. Stancu
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Богдан Цыру
90'
+4'
Замена
L. Stancu
️️️️➡️️
Aviel Zargari
75'
74'
Желтая карточка
Victor Dican
70'
Замена
Alexandru Goncear
️️️️➡️️
Денис Алибек
70'
Замена
Victor Dican
️️️️➡️️
Dan Sirbu
Замена
Christ Afalna
️️️️➡️️
Silviu Balaure
64'
61'
Замена
Diogo Ramalho
️️️️➡️️
I. Vina
61'
Замена
Стиви Фуртадо
️️️️➡️️
Эдуард Радаславеску
Замена
Сергиу Бус
️️️️➡️️
Marko Gjorgjievski
53'
45'
+1'
23'
Замена
R. Tanasa
️️️️➡️️
Нарек Григорян
22'
Травма
Нарек Григорян
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
2
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
3
Андреас Каро
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
24
Antoni Ivanov
ЦП
8
D. Albu
ЦП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
10
Cristian Neguț
(К)
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
36
Aviel Zargari
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Фарул
12
Rafael Munteanu
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
98
David Maftei
ЦЗ
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
31
Alexandru Ișfan
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
8
I. Vina
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Денис Алибек
(К)
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Saeed Issah
ЦП
7
Жаир
ЦП
77
L. Stancu
ЦП
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Christ Afalna
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ПЗ
29
Alexandru Goncear
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
77
Diogo Ramalho
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
16
Nicolas Constantinescu
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
3-3-4
1
Лазар
98
2
Чорбаджийски
3
Каро
96
24
8
66
36
19
10
4-2-1-3
12
4
15
Цыру
98
22
20
Радаславеску
31
30
Григорян
7
Алибек
11
Ганя
8
36
77
77
36
96
15
15
96
19
11
Бус
11
Бус
19
20
Радаславеску
93
Фуртадо
93
Фуртадо
20
Радаславеску
7
Алибек
29
29
7
Алибек
30
Григорян
71
71
30
Григорян
8
77
77
8
22
6
6
22
Остались в запасе
Херманнштадт
Фарул
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Saeed Issah
ЦП
7
Жаир
ЦП
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
16
Nicolas Constantinescu
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Saeed Issah
ЦП
7
Жаир
ЦП
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
16
Nicolas Constantinescu
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Херманнштадт - Фарул
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Количество передач
410
376
Сейвы
6
6
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Информация о матче
Главный судья:
Marcel Birsan, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Посещаемость:
2124
Новости команд
Все
Херманнштадт
Фарул
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Херманнштадт
Фарул
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: