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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Херманнштадт
УТА Арад - Херманнштадт: обзор матча 13 марта 2026
УТА Арад
13.03.2026, пятница, 18:30
Румыния. Лига I, 1 тур
3 : 2
Завершен
Херманнштадт
2'
T. Căpuşă (АГ)
6'
A. Benga
52'
A. Roman
59'
A. Chitu
90+2'
С. Бус
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Херманнштадт
Завершен
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Сергиу Бус
Пас отдал
Cristian Neguț
90'
+3'
Замена
Marko Stolnik
️️️️➡️️
Alin Roman
88'
87'
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
Ionuț Stoica
Замена
Andrea Padula
️️️️➡️️
Marius Coman
82'
79'
Желтая карточка
Божидар Чорбаджийски
Замена
Flavius Iacob
️️️️➡️️
Маринос Ционис
76'
Замена
Denis Lucian Hrezdac
️️️️➡️️
Sota Mino
76'
Замена
Denis Taroi
️️️️➡️️
Mark Tutu
76'
64'
Замена
Сергиу Бус
️️️️➡️️
Эдуард Флореску
64'
Замена
L. Stancu
️️️️➡️️
Kevin Ciubotaru
59'
ГОЛ! 3:1!
A. Chitu
Пас отдал
Эдуард Флореску
ГОЛ! 3:0!
Alin Roman
Пас отдал
Benjamin van Durmen
52'
47'
Пенальти не реализован
Cristian Neguț
46'
Замена
Moonga Simba
️️️️➡️️
Жаир
45'
+2'
Желтая карточка
Sota Mino
38'
30'
Желтая карточка
Christ Afalna
19'
Замена
Christ Afalna
️️️️➡️️
Деннис Политик
18'
Травма
Деннис Политик
12'
Желтая карточка
Эдуард Флореску
ГОЛ! 2:0!
Alexandru Benga
Пас отдал
Alin Roman
6'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Tiberiu Căpuşă
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
33
Andrei Gorcea
ВР
2
Mark Tutu
ЦЗ
4
Alexandru Benga
(К)
ЦЗ
3
Din Alomerovic
ЦЗ
6
Флоран Пулоло
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Marius Coman
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
2
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
23
Эдуард Флореску
АП
20
Деннис Политик
ЛФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
36
Aviel Zargari
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
УТА Арад
96
Árpád Tordai
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
28
Marko Stolnik
ЦЗ
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
20
Denis Taroi
ЦП
17
Luca Mihai
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
15
Ime Udo Ndon
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
77
L. Stancu
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
15
Christ Afalna
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
3-3-4
33
2
4
3
6
Пулоло
5
8
10
Ционис
9
11
30
3-1-1-5
1
Лазар
2
Чорбаджийски
4
98
7
Жаир
23
Флореску
66
9
10
36
20
Политик
10
Ционис
13
13
10
Ционис
8
28
28
8
5
97
97
5
2
20
20
2
9
72
72
9
98
77
77
98
20
Политик
15
15
20
Политик
7
Жаир
70
70
7
Жаир
23
Флореску
11
Бус
11
Бус
23
Флореску
4
19
19
4
Остались в запасе
УТА Арад
Херманнштадт
96
Árpád Tordai
ВР
17
Luca Mihai
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
15
Ime Udo Ndon
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
31
Vlad Muțiu
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
27
Ioan Bârstan
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
96
Árpád Tordai
ВР
17
Luca Mihai
ЦП
98
David Ciubăncan
ЦФ
15
Ime Udo Ndon
ЦФ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
16
Saeed Issah
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
27
Ioan Bârstan
ЦФ
29
Sebastian Ritivoi
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча УТА Арад - Херманнштадт
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
14
Количество передач
292
417
Сейвы
3
2
Точность передач %
67
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Франциск фон Нойман
Посещаемость:
4363
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УТА Арад
Херманнштадт
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Последние матчи
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УТА Арад
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Униря Слобозия
0 : 1
18.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Петролул
1 : 1
03.05.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
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