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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - МЛ Витебск
Витебск - МЛ Витебск: обзор матча 26 октября 2025
Витебск
26.10.2025, воскресенье, 20:15
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
МЛ Витебск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Витебск - МЛ Витебск
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
5
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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