Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Портсмут
Челси - Портсмут: обзор матча 15 мая 2010
Челси
15.05.2010, суббота, 18:00
Англия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Портсмут
59'
Д. Дрогба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Портсмут
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
Пенальти не реализован!
Ф. Лэмпард
Замена
Н. Кану
️️️️
П. Буба Диоп
Замена
Н. Бельхадж
️️️️
Х. Маллинс
Замена
Д. Утака
️️️️
К. Боатенг
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пенальти не реализован!
К. Боатенг
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
М. Баллак
Травма
М. Баллак
Желтая карточка
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЛВ
13
Михаэль Баллак
ЦП
13
Флоран Малуда
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
(К)
ВР
8
Хейден Маллинс
ЛЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
17
Майкл Браун
ЛВ
16
Папа Буба Диоп
ЦП
23
Джейми О'Хара
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
0
Аруна Диндан
ПВ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ричард Хьюз
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
20
Иванович
26
Терри
13
Баллак
13
Малуда
8
Лэмпард
8
Калу
39
Анелька
11
Дрогба
4-2-3-1
1
Джеймс
16
Финнан
3
Роша
4
Мокоена
8
Маллинс
16
Диоп
23
О'Хара
0
Диндан
27
Боатенг
17
Браун
10
Пикьонн
13
Баллак
0
Беллетти
0
Беллетти
13
Баллак
8
Калу
12
Коул
12
Коул
8
Калу
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
8
Маллинс
39
Бельхадж
39
Бельхадж
8
Маллинс
27
Боатенг
7
Утака
7
Утака
27
Боатенг
16
Диоп
27
Кану
27
Кану
16
Диоп
Остались в запасе
Челси
Портсмут
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Джейми Эшдаун
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Челси - Портсмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Уэмбли
Новости команд
Все
Челси
Портсмут
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
16:55
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
16:55
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+