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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Ливерпуль
Атлетико - Ливерпуль: обзор матча 22 апреля 2010
Атлетико
22.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
9'
Д. Форлан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ливерпуль
Замена
И. Камачо
️️️️
Х. Антонио Рейес
+2
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
Х. Валера
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
С. Кириакос
Замена
Х. Валера
️️️️
Симау
Замена
Р. Бабел
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 1:0!
Д. Форлан
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
17
Борха
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
3
Лопес
18
Домингес
21
Переа
30
Уйфалуши
12
Ассунсао
14
Гарсия
20
Симау
14
Хурадо
19
Рейес
10
Форлан
4-2-3-1
25
Рейна
8
Джонсон
16
Кириакос
23
Каррагер
22
Аггер
6
Лейва
14
Маскерано
7
Кейт
8
Джеррард
51
Бенаюн
89
Н'Гог
20
Симау
20
Валера
20
Валера
20
Симау
19
Рейес
4
Камачо
4
Камачо
19
Рейес
10
Форлан
11
Сальвио
11
Сальвио
10
Форлан
51
Бенаюн
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
51
Бенаюн
89
Н'Гог
8
Бабел
8
Бабел
89
Н'Гог
Остались в запасе
Атлетико
Ливерпуль
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Давид Дежен
ПП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Атлетико - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 22:55 (прямая)
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