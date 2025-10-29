Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн: онлайн-трансляция 29 октября 2025
Гройтер Фюрт
29.10.2025, среда, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Кайзерслаутерн
Матч
Личные встречи
Статистика матча Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
25 мая 2024, 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
25 мая 2024, 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
25 мая 2024, 09:27
Определился первый финалист Кубка Германии
3 апреля 2024, 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
13 марта 2024, 14:25
3
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
7 мая 2022, 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
23 апреля 2022, 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
23 апреля 2022, 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
19 марта 2022, 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
13 марта 2022, 23:18
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
25 мая 2024, 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
25 мая 2024, 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
25 мая 2024, 09:27
Определился первый финалист Кубка Германии
3 апреля 2024, 00:07
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
13 марта 2024, 14:25
3
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Все
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
19.09.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
1 : 3
19.09.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
14.09.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Магдебург
4 : 5
31.08.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
1 : 3
19.09.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
14.09.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Магдебург
4 : 5
31.08.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
24.08.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 1 раунд
Блау-Вайс Лохне
0 : 2
17.08.2025
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
19.09.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
14.09.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Эльверсберг
2 : 1
22.08.2025
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт Ш
0 : 7
17.08.2025
Кайзерслаутерн
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: