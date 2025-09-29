Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аль-Духаиль - Аль-Ахли: обзор матча 29 сентября 2025

Аль-Духаиль
29.09.2025, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 2 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Ахли
25' Э. Жуниор 48' К. Пентек
42' М. Гонсалвеш 45+1' Р. Марез
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Духаиль - Аль-Ахли
Завершен
90' +3
Замена
Зияд Мубарак Аль-Джоани ️️️️➡️️ Валентен Атангана
Замена
Хомам Ахмед ️️️️➡️️ Султан Аль-Брейк
87'
Желтая карточка
Марко Верратти
82'
74'
Желтая карточка
Франк Кессье
73'
Замена
Айван Тони ️️️️➡️️ Энцо Мийо
72'
Замена
Салех Абу Аль-Шамат ️️️️➡️️ Фирас Аль-Бурайкан
ГОЛ! 2:2! Кшиштоф Пентек
Пас отдал Эдмилсон Жуниор
48'
Замена
Алмоез Али ️️️️➡️️ Луис Альберто
46'
45' +1
ГОЛ! 1:2! Рияд Марез
42'
ГОЛ! 1:1! Матеус Гонсалвеш
Пас отдал Али Маджраши
Замена
Bautista Burke ️️️️➡️️ Артюр Десма
37'
ГОЛ! 1:0! Эдмилсон Жуниор
25'
10'
Желтая карточка
Матеус Гонсалвеш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Духаиль
16
Артюр Десма
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
(К) ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
19
Бенжамен Бурижо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
77
Адиль Бульбина
ЦП
4
Yousef Ayman
ЦП
10
Луис Альберто
АП
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К) ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
79
Франк Кессье
ЦП
10
Энцо Мийо
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Духаиль
30
Bautista Burke
ВР
96
Amir Hassan
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
15
Luiz Junior
ЦП
11
Алмоез Али
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
81
Тахсин Джамшид
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
3-4-2-1
16
Десма
18
Аль-Брейк
21
Кастеллетто
5
аль-Рави
19
Бурижо
77
Бульбина
4
6
Верратти
8
Жуниор
10
Альберто
9
Пентек
4-1-2-2-1
16
Менди
27
Маджраши
3
Ибаньес
32
Дамс
5
6
Атангана
79
Кессье
10
Мийо
20
Гонсалвеш
7
Марез
9
Аль-Бурайкан
16
Десма
30
30
16
Десма
18
Аль-Брейк
14
Ахмед
14
Ахмед
18
Аль-Брейк
10
Альберто
11
Али
11
Али
10
Альберто
6
Атангана
30
Аль-Джоани
30
Аль-Джоани
6
Атангана
9
Аль-Бурайкан
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
9
Аль-Бурайкан
10
Мийо
17
Тони
17
Тони
10
Мийо
Остались в запасе
Аль-Духаиль
Аль-Ахли
96
Amir Hassan
ВР
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
15
Luiz Junior
ЦП
25
Mubark Shanan
ЦФ
81
Тахсин Джамшид
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
95
A. Fallatah
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
96
Amir Hassan
ВР
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
15
Luiz Junior
ЦП
25
Mubark Shanan
ЦФ
81
Тахсин Джамшид
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
95
A. Fallatah
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Джамел Белмади
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Духаиль - Аль-Ахли
1
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
21
Офсайды
2
4
Количество передач
379
443
Сейвы
3
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Абдулла бин Халифа
Посещаемость:
5731
Новости команд
Все
Аль-Духаиль
Аль-Ахли
Селюк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Лучше бы в «Зенит» перешел»
30 июня
12
Генич сказал, что его печалит в уходе Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»
29 июня
2
Ловчев ответил, считает ли переход Сперцяна в саудовский клуб предательством футбола
29 июня
Реакция Кокорина на возможный переход Сперцяна в «Аль-Ахли»
29 июня
11
«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест
28 июня
22
«Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
15 февраля
«Трактор» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.75
2025.12.21 08:48
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
«Аль-Вахда» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.10.19 08:31
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
2025.09.28 19:06
4
Селюк – о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Лучше бы в «Зенит» перешел»
30 июня
12
Генич сказал, что его печалит в уходе Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли»
29 июня
2
Ловчев ответил, считает ли переход Сперцяна в саудовский клуб предательством футбола
29 июня
Реакция Кокорина на возможный переход Сперцяна в «Аль-Ахли»
29 июня
11
«Едет заканчивать с футболом»: на Сперцяне поставили крест
28 июня
22
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аль-Духаиль
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
1 : 4
20.05.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
3 : 0
16.05.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таавун
1 : 2
11.05.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Ахли
3 : 1
06.05.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Катар. Лига звезд, 22 тур
Катар СК
1 : 2
27.04.2026
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Ахли
1 : 0
13.04.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Ахли
2 : 1
08.04.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Духаиль
3 : 2
04.04.2026
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Шамаль
1 : 3
17.03.2026
Аль-Духаиль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
1 : 4
20.05.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
3 : 0
16.05.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таавун
1 : 2
11.05.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Ахли
3 : 1
06.05.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 