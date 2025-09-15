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Аль-Вахда - Аль-Иттихад: обзор матча 15 сентября 2025

Аль-Вахда
15.09.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
62' К. Канедо 90+8' L. Pimenta
21' С. Бергвейн
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Завершен
Желтая карточка
Lucas Pimenta
90' +10
ГОЛ! 2:1! Lucas Pimenta
90' +8
85'
Замена
Маамаду Думбия ️️️️➡️️ Уссем Ауа
84'
Замена
Абдулрахман Аль-Обуд ️️️️➡️️ Стевен Бергвейн
84'
Замена
Yaseen Khalid ️️️️➡️️ Саад Аль-Муса
Замена
Geronimo Rivera ️️️️➡️️ Кайо Канедо
77'
Замена
Браима Диарра ️️️️➡️️ Мохаммад Горбани
77'
Замена
️️️️➡️️ Facundo Kruspzky
77'
70'
Замена
Авад Аль-Нашри ️️️️➡️️ Файсал Аль-Гамди
67'
Желтая карточка
Фабиньо
65'
Желтая карточка
Саад Аль-Муса
ГОЛ! 1:1! Кайо Канедо
Пас отдал Омар Хрибин
62'
Желтая карточка
Мохаммад Горбани
58'
Желтая карточка
Кайо Канедо
50'
46'
Замена
Ян-Карло Шимич ️️️️➡️️ Салех Аль-Шехри
37'
Красная карточка
Муханнад Шанкити
21'
ГОЛ! 0:1! Стевен Бергвейн
Пас отдал Фабиньо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
6
Мохаммад Горбани
ОП
19
Rúben Amaral
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Кайо Канедо
ЦФ
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
70
Омар Хрибин
(К) ЦФ
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
8
Фабиньо
(К) ОП
8
Уссем Ауа
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Вахда
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
12
Али Салмин
ОП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
22
Бернарду Фолья
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
13
Mansoor Saeed
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
87
Yaseen Khalid
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
3-2-1-1-3
36
5
30
3
25
Силва
6
Горбани
19
10
Тадич
70
Хрибин
11
7
Канедо
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
6
Аль-Муса
12
Митай
2
Перейра
16
Аль-Гамди
8
Фабиньо
8
Ауа
19
Диаби
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
6
Горбани
94
Диарра
94
Диарра
6
Горбани
7
Канедо
17
17
7
Канедо
11
Аль-Шехри
4
Шимич
4
Шимич
11
Аль-Шехри
16
Аль-Гамди
14
Аль-Нашри
14
Аль-Нашри
16
Аль-Гамди
8
Ауа
17
Думбия
17
Думбия
8
Ауа
6
Аль-Муса
87
87
6
Аль-Муса
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Иттихад
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
12
Али Салмин
ОП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
22
Бернарду Фолья
ЦП
13
Mansoor Saeed
ЦФ
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
13
Haza Shehab
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
12
Али Салмин
ОП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
22
Бернарду Фолья
ЦП
13
Mansoor Saeed
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Иттихад
3
1
2
Всего ударов по воротам
26
2
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
16
8
Офсайды
1
1
Количество передач
410
386
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
13
0
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
0
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Информация о матче
Главный судья:
Салман Ахмад Фалахи
Стадион:
Аль-Нахян
Посещаемость:
12131
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