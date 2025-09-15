Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур