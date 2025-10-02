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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Целе - АЕК
Целе - АЕК: обзор матча 02 октября 2025
Целе
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
3 : 1
Завершен
АЕК
34'
Ф. Ковачевич
55'
Ф. Ковачевич
80'
Ф. Ковачевич
7'
Д. Кутеса
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Целе - АЕК
Завершен
Замена
Руди Пожег Ванкас
️️️️➡️️
Даниэль Штурм
84'
Замена
️️️️➡️️
Франко Ковачевич
84'
Желтая карточка
Франко Ковачевич
81'
ГОЛ! 3:1!
Франко Ковачевич
Пас отдал
Милот Авдили
80'
79'
Замена
Джеймс Пенрис
️️️️➡️️
Дерек Кутеса
79'
Замена
Мият Гачинович
️️️️➡️️
Ставрос Пилиос
Замена
Andrej Kotnik
️️️️➡️️
Виталий Лисакович
79'
Замена
Милот Авдили
️️️️➡️️
Марио Квесич
79'
Желтая карточка
Виталий Лисакович
78'
74'
Желтая карточка
Петрос Манталос
Замена
Папа Даниэль
️️️️➡️️
Дарко Хрка
74'
Желтая карточка
Дарко Хрка
70'
63'
Желтая карточка
Лазарос Рота
63'
Замена
Франтзди Пьеррот
️️️️➡️️
Марко Груйич
57'
Замена
Абубакари Койта
️️️️➡️️
Рэзван Марин
57'
Замена
Петрос Манталос
️️️️➡️️
Никлас Элиассон
ГОЛ! 2:1!
Франко Ковачевич
Пас отдал
Никита Иосифов
55'
53'
Желтая карточка
Рэзван Марин
ГОЛ! 1:1!
Франко Ковачевич
34'
18'
Желтая карточка
Томас Стракоша
7'
ГОЛ! 0:1!
Дерек Кутеса
Пас отдал
Никлас Элиассон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
1
Жан Люк Лебан
ВР
23
Жан Карничник
(К)
ЦЗ
6
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
4
Дарко Хрка
ЦП
8
Марио Квесич
ЦП
7
Даниэль Штурм
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
10
Виталий Лисакович
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
(К)
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
4
Марко Груйич
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Дерек Кутеса
ЛВ
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Целе
12
Luka Kolar
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
13
Папа Даниэль
ОП
11
Милот Авдили
ЦП
16
Ivica Vidović
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
17
Andrej Kotnik
ЦФ
99
Matej Poplatnik
ЦФ
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Christos Kosidis
ЦЗ
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
11
Абубакари Койта
ЛВ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
3-2-2-3
1
Лебан
23
Карничник
6
Тутишкинас
2
Ньето
4
Хрка
8
Квесич
20
Иосифов
7
Штурм
44
19
Ковачевич
10
Лисакович
4-1-2-2-1
1
Стракоша
12
Рота
2
Мукуди
44
Релваш
3
Пилиос
4
Груйич
18
Марин
19
Элиассон
7
Кутеса
13
Пинеда
9
Йович
4
Хрка
13
Даниэль
13
Даниэль
4
Хрка
8
Квесич
11
Авдили
11
Авдили
8
Квесич
7
Штурм
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
7
Штурм
10
Лисакович
17
17
10
Лисакович
7
Кутеса
29
Пенрис
29
Пенрис
7
Кутеса
19
Элиассон
20
Манталос
20
Манталос
19
Элиассон
3
Пилиос
8
Гачинович
8
Гачинович
3
Пилиос
18
Марин
11
Койта
11
Койта
18
Марин
4
Груйич
19
Пьеррот
19
Пьеррот
4
Груйич
Остались в запасе
Целе
АЕК
12
Luka Kolar
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
16
Ivica Vidović
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Christos Kosidis
ЦЗ
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
16
Ivica Vidović
ЦП
7
Florjan Jevsenak
ЦП
99
Matej Poplatnik
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Christos Kosidis
ЦЗ
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Целе - АЕК
3
4
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
0
100
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Нарушения
0
1
Количество передач
0
1
Точность передач %
0
100
Удары из пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0
0.21
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
З'Дежеле
Посещаемость:
7420
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7
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1
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2 : 1
10.05.2026
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0 : 4
22.05.2026
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Целе
1 : 2
16.05.2026
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Словения. Первая Лига, 33 тур
Целе
2 : 3
02.05.2026
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Целе
5 : 0
26.04.2026
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0 : 2
19.04.2026
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АЕК
1 : 1
17.05.2026
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Греция. Суперлига, 5 тур
ПАОК
1 : 1
13.05.2026
АЕК
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АЕК
2 : 1
10.05.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
0 : 0
03.05.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
3 : 0
19.04.2026
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