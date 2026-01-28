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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Бенфика - Реал
Бенфика - Реал: обзор матча 28 января 2026
Бенфика
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
4 : 2
Завершен
Реал
36'
А. Шельдеруп
45+5'
В. Павлидис (П)
54'
А. Шельдеруп
90+8'
А. Трубин
30'
К. Мбаппе
58'
К. Мбаппе
Матч
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Коэффициенты
Протокол Бенфика - Реал
Завершен
ГОЛ! 4:2!
Анатолий Трубин
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Родриго
90'
+7
Вторая желтая
Родриго
90'
+3
Вторая желтая
Рауль Асенсио
Замена
Франьо Иванович
️️️️➡️️
Вангелис Павлидис
90'
+3
Замена
Антониу Силва
️️️️➡️️
Андреас Шельдеруп
90'
+3
90'
+5'
Замена
Жоау Режу
️️️️➡️️
Джанлука Престианни
88'
Желтая карточка
Самуэль Даль
85'
Замена
Энцо Барренечеа
️️️️➡️️
Георгий Судаков
83'
79'
Замена
Хорхе Кестеро
️️️️➡️️
Арда Гюлер
79'
Замена
Браим Диас
️️️️➡️️
Альваро Каррерас
79'
Замена
Давид Алаба
️️️️➡️️
Дин Хейсен
67'
Желтая карточка
Альваро Каррерас
62'
Желтая карточка
Дин Хейсен
58'
ГОЛ! 3:2!
Килиан Мбаппе
Пас отдал
Арда Гюлер
56'
Замена
Эдуардо Камавинга
️️️️➡️️
Орельен Чуамени
55'
Замена
Родриго
️️️️➡️️
Франко Мастантуоно
ГОЛ! 3:1!
Андреас Шельдеруп
54'
45'
+5
Желтая карточка
Рауль Асенсио
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Вангелис Павлидис
45'
+5
45'
+4'
ГОЛ! 1:1!
Андреас Шельдеруп
Пас отдал
Вангелис Павлидис
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
Килиан Мбаппе
Пас отдал
Рауль Асенсио
Желтая карточка
Леандро Баррейро
11'
3'
Желтая карточка
Орельен Чуамени
Показать весь матч
Live: Бенфика - Реал
Поле
Текстовая версия
90+8'
2-й тайм окончен. Счет 4:2.
90+8'
Гол! 4:2! Забил Анатолий Трубин (Бенфика). Ассистент - Фредрик Эушнес.
90+7'
Фредрик Эушнес (Бенфика) заработал штрафной на правом фланге.
90+7'
Правила нарушил Джуд Беллингем (Real Madrid).
90+6'
Родриго (Real Madrid) получил желтую карточку.
90+6'
Правила нарушил kylian mbappe (Real Madrid).
90+6'
Анатолий Трубин (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
90+5'
vinicius junior (Real Madrid) заработал штрафной на левом фланге.
90+5'
Правила нарушил joao rego (Бенфика).
90+3'
Замена у команды Бенфика. Андреас Шельдеруп ушел, antonio silva вышел.
90+3'
Замена у команды Бенфика. Вангелис Павлидис ушел, franjo ivanovic вышел.
90+2'
raul asencio (Real Madrid) получил 2-ю желтую карточку за фол.
90+2'
Леандро Баррейро (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Правила нарушил raul asencio (Real Madrid).
90'
Сколько минут добавил судья? 5
90'
Фредрик Эушнес (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
90'
Правила нарушил kylian mbappe (Real Madrid).
89'
nicolas otamendi (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил kylian mbappe (Real Madrid).
88'
Удар заблокирован. Бил Андреас Шельдеруп (Бенфика). Ассистент - Фредрик Эушнес..
87'
Замена у команды Бенфика. Джанлука Престианни ушел, joao rego вышел.
86'
Момент не реализован! brahim diaz (Real Madrid). Пас отдал kylian mbappe.
86'
Удар заблокирован. Бил kylian mbappe (Real Madrid). Ассистент - brahim diaz..
85'
amar dedic отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Real Madrid.
85'
Самуэль Даль (Бенфика) получил желтую карточку за фол.
85'
Правила нарушил Самуэль Даль (Бенфика).
85'
brahim diaz (Real Madrid) заработал штрафной на правом фланге.
84'
Леандро Баррейро (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Пас отдал Андреас Шельдеруп.
83'
nicolas otamendi (Бенфика) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid).
83'
Замена у команды Бенфика. heorhii sudakov ушел, Энцо Барренечеа вышел.
82'
Эдуардо Камавинга отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
81'
jorge cestero (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Правила нарушил Леандро Баррейро (Бенфика).
80'
Удар заблокирован. Бил kylian mbappe (Real Madrid). Ассистент - brahim diaz..
79'
Замена у команды Real Madrid. arda guler ушел, brahim diaz вышел.
79'
Замена у команды Real Madrid. alvaro carreras ушел, jorge cestero вышел.
78'
Замена у команды Real Madrid. Дин Хейсен ушел, Давид Алаба вышел.
78'
Анатолий Трубин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Real Madrid.
78'
Родриго (Real Madrid) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Анатолий Трубин (Бенфика). Пас отдал arda guler.
77'
arda guler (Real Madrid) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Анатолий Трубин (Бенфика). Пас отдал kylian mbappe.
73'
Леандро Баррейро (Бенфика) заработал штрафной на правом фланге.
73'
Правила нарушил Эдуардо Камавинга (Real Madrid).
73'
Джанлука Престианни (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Пас отдал heorhii sudakov.
71'
Пауза окончена. Матч продолжается.
71'
Пауза в матче. Травму получил Жозе Нету (Real Madrid)
70'
amar dedic отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Real Madrid.
69'
Момент не реализован! heorhii sudakov (Бенфика). Пас отдал Вангелис Павлидис.
69'
Пауза окончена. Матч продолжается.
67'
Пауза в матче. Травму получил Джанлука Престианни (Бенфика)
66'
alvaro carreras (Real Madrid) получил желтую карточку за фол.
66'
Джанлука Престианни (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Правила нарушил alvaro carreras (Real Madrid).
65'
Момент не реализован! Джуд Беллингем (Real Madrid). Пас отдал vinicius junior.
64'
Правила нарушил nicolas otamendi (Бенфика).
64'
Эдуардо Камавинга (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
heorhii sudakov (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
63'
Правила нарушил Эдуардо Камавинга (Real Madrid).
62'
Леандро Баррейро (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Правила нарушил Эдуардо Камавинга (Real Madrid).
62'
Дин Хейсен (Real Madrid) получил желтую карточку.
61'
vinicius junior (Real Madrid) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Анатолий Трубин (Бенфика). Пас отдал Джуд Беллингем.
60'
Пауза окончена. Матч продолжается.
60'
Пауза в матче. Травму получил Жозе Нету (Real Madrid)
58'
Гол! 3:2! Забил kylian mbappe (Real Madrid). Ассистент - arda guler.
56'
Родриго (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Правила нарушил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
55'
Замена у команды Real Madrid. aurelien tchouameni ушел, Эдуардо Камавинга вышел.
55'
Замена у команды Real Madrid. Франко Мастантуоно ушел, Родриго вышел.
54'
Гол! 3:1! Забил Андреас Шельдеруп (Бенфика). Ассистент - Вангелис Павлидис.
52'
Вангелис Павлидис (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid).
47'
Момент не реализован! vinicius junior (Real Madrid). Навешивал kylian mbappe с углового.
47'
amar dedic отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Real Madrid.
45'
2-й тайм стартовал.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 2:1.
45+5'
Гол! 0:0! . vangelis pavlidis (Бенфика) забил с пенальти.
45+4'
raul asencio (Real Madrid) получил желтую карточку.
45+3'
aurelien tchouameni (Real Madrid)нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
45+3'
nicolas otamendi (Бенфика) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
45+3'
Дин Хейсен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
45+1'
Леандро Баррейро (Бенфика) в офсайде.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 4
45'
Пауза окончена. Матч продолжается.
45'
Пауза в матче. Травму получил kylian mbappe (Real Madrid)
43'
amar dedic (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Пас отдал Джанлука Престианни.
42'
vinicius junior (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Правила нарушил amar dedic (Бенфика).
41'
vinicius junior (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Джанлука Престианни (Бенфика).
40'
Момент не реализован! Леандро Баррейро (Бенфика).
40'
Дин Хейсен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
40'
Удар заблокирован. Бил Фредрик Эушнес (Бенфика).
40'
Удар заблокирован. Бил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
40'
Удар заблокирован. Бил amar dedic (Бенфика). Ассистент - Анатолий Трубин..
39'
heorhii sudakov (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Франко Мастантуоно (Real Madrid).
36'
Гол! 1:1! Забил Андреас Шельдеруп (Бенфика). Ассистент - Вангелис Павлидис.
35'
Леандро Баррейро (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил arda guler (Real Madrid).
34'
raul asencio (Real Madrid) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Анатолий Трубин (Бенфика). Длинный пас делал arda guler.
34'
Фредрик Эушнес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Real Madrid.
30'
Гол! 0:1! Забил kylian mbappe (Real Madrid). Ассистент - raul asencio (длинная передача).
30'
Удар заблокирован. Бил aurelien tchouameni (Real Madrid). Ассистент - arda guler..
28'
Удар заблокирован. Бил Леандро Баррейро (Бенфика). Ассистент - heorhii sudakov..
27'
Правила нарушил heorhii sudakov (Бенфика).
27'
arda guler (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
heorhii sudakov (Бенфика) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Джанлука Престианни.
26'
Момент не реализован! arda guler (Real Madrid).
24'
Джуд Беллингем отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
24'
Удар заблокирован. Бил Джанлука Престианни (Бенфика). Ассистент - Вангелис Павлидис..
24'
heorhii sudakov (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Правила нарушил aurelien tchouameni (Real Madrid).
22'
Фредрик Эушнес (Бенфика) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Пас отдал nicolas otamendi.
21'
Тибо Куртуа отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
21'
Джанлука Престианни (Бенфика) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Тибо Куртуа (Real Madrid). Пас отдал heorhii sudakov.
20'
Удар заблокирован. Бил Джуд Беллингем (Real Madrid). Ассистент - arda guler..
18'
Джанлука Престианни (Бенфика) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил Джуд Беллингем (Real Madrid).
17'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
15'
Джуд Беллингем (Real Madrid) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Джанлука Престианни (Бенфика).
14'
Удар заблокирован. Бил vinicius junior (Real Madrid). Ассистент - aurelien tchouameni..
11'
Момент не реализован! Дин Хейсен (Real Madrid). Пас отдал arda guler .
10'
Леандро Баррейро (Бенфика) получил желтую карточку за фол.
10'
vinicius junior (Real Madrid) заработал штрафной в атаке.
10'
Правила нарушил Леандро Баррейро (Бенфика).
8'
vinicius junior (Real Madrid) заработал штрафной на левом фланге.
8'
Правила нарушил amar dedic (Бенфика).
7'
Удар заблокирован. Бил Вангелис Павлидис (Бенфика). Длинный пас делал heorhii sudakov..
6'
Федерико Вальверде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Бенфика.
6'
Удар заблокирован. Бил Андреас Шельдеруп (Бенфика). Ассистент - Вангелис Павлидис..
3'
aurelien tchouameni (Real Madrid) получил желтую карточку за фол.
3'
Правила нарушил aurelien tchouameni (Real Madrid).
3'
Андреас Шельдеруп (Бенфика) заработал штрафной в атаке.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
30
Франко Мастантуоно
АП
7
Винисиус
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
50
Диогу Феррейра
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
58
Даниэль Баньяки
ЦЗ
62
Жозе Нету
ЦЗ
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
16
Ману Силва
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
84
Жоау Режу
АП
7
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
9
Франьо Иванович
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
10
Браим Диас
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
11
Родриго
ПВ
4-1-1-3-1
1
Трубин
26
Даль
4
Араужо
19
Отаменди
7
Дедич
14
Эушнес
18
Баррейро
21
Шельдеруп
10
Судаков
25
Престианни
14
Павлидис
3-1-2-3-1
1
Куртуа
17
Асенсио
24
Хейсен
18
Каррерас
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Беллингем
8
Гюлер
30
Мастантуоно
7
Винисиус
10
Мбаппе
21
Шельдеруп
4
Силва
4
Силва
21
Шельдеруп
10
Судаков
5
Барренечеа
5
Барренечеа
10
Судаков
25
Престианни
84
Режу
84
Режу
25
Престианни
14
Павлидис
9
Иванович
9
Иванович
14
Павлидис
24
Хейсен
8
Алаба
8
Алаба
24
Хейсен
8
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Чуамени
8
Гюлер
28
Кестеро
28
Кестеро
8
Гюлер
18
Каррерас
10
Диас
10
Диас
18
Каррерас
30
Мастантуоно
11
Родриго
11
Родриго
30
Мастантуоно
Остались в запасе
Бенфика
Реал
50
Диогу Феррейра
ВР
58
Даниэль Баньяки
ЦЗ
62
Жозе Нету
ЦЗ
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Остались в запасе
50
Диогу Феррейра
ВР
58
Даниэль Баньяки
ЦЗ
62
Жозе Нету
ЦЗ
64
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
7
Брума
ЛВ
72
Анисиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Альваро Арбелоа
Бенфика
Точно не сыграют
Энрике Араужо
ЦФ
Александер Бах
ПЗ
Нуну Феликс
ОП
Доди Лукебакио
ПВ
Ричард Риос
ЦП
Жоау Велозу
ЦП
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
Самуэль Соареш
ВР
Реал
Точно не сыграют
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Эдер Милитао
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Антонио Рюдигер
ЦЗ
Статистика матча Бенфика - Реал
2
2
5
Всего ударов по воротам
22
16
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
15
Офсайды
1
0
Количество передач
294
610
Сейвы
4
7
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
20
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
3.14
1.5
xGP (предотвращенные голы)
-1.59
-1.59
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Посещаемость:
64305
Где смотреть матч:
Okko
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Символическая сборная 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta
Вчера, 22:49
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«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
Вчера, 21:42
1
«Реал» рассматривает трех полузащитников
Вчера, 19:19
«Бенфика» назначила нового тренера вместо Моуринью
12 июня
«Бенфика» назвала имя нового тренера
10 июня
1
«Бенфика» объявила об уходе Моуринью в «Реал» за 15 миллионов
10 июня
Моуринью объяснился перед «Бенфикой» за видео, созданное с помощью ИИ
4 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Воспитанник «Барсы» Кукурелья объяснил, почему перешел в «Реал»
23:36
Хабиб спрогнозировал топ-5 лучших бомбардиров ЧМ-2026
00:23
Символическая сборная 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta
Вчера, 22:49
3
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
Вчера, 21:42
1
«Реал» рассматривает трех полузащитников
Вчера, 19:19
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Последние матчи
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Бенфика
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 2
23.05.2026
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
0 : 1
17.05.2026
Реал
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
1 : 3
16.05.2026
Бенфика
Испания. Примера, 36 тур
Реал
2 : 0
14.05.2026
Овьедо
Португалия. Примейра, 33 тур
Бенфика
2 : 2
11.05.2026
Брага
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
1 : 3
16.05.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 33 тур
Бенфика
2 : 2
11.05.2026
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Фамаликан
2 : 2
02.05.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
4 : 1
25.04.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Спортинг
1 : 2
19.04.2026
Бенфика
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 2
23.05.2026
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
0 : 1
17.05.2026
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
2 : 0
14.05.2026
Овьедо
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
2 : 0
10.05.2026
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0 : 2
03.05.2026
Реал
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