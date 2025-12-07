Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина

Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»

Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб

«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии

Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары

Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты

Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты

Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)