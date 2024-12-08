Введите ваш ник на сайте
Пансерраикос - Арис: онлайн-трансляция 14 марта 2026

Пансерраикос
14.03.2026, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 25 тур
- : -
Не начался
Арис
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Пансерраикос - Арис
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Пансерраикос
Арис
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
1 августа, 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
30 июля, 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
23 июля, 08:34
«Канзас Сити» объявил о трансфере российского игрока
3 февраля, 19:32
2
Еще один россиянин перешел в МЛС
2 февраля, 13:45
4
Чалов отметился голевой передачей в чемпионате Греции
8 декабря 2024, 19:34
1
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа 2024, 20:43
5
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа 2024, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
- : -
23.08.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
- : -
23.08.2025
Астерас
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
23.08.2025
Атромитос
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
- : -
24.08.2025
ОФИ
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
- : -
24.08.2025
Пансерраикос
Последние матчи
Все
Пансерраикос
Арис
Лига конференций, 2 раунд
Арис
2 : 2
31.07.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 2 раунд
Араз-Нахичевань
2 : 1
24.07.2025
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
22.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
0 : 1
18.05.2025
Левадиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Афины Каллитея
1 : 1
14.05.2025
Пансерраикос
