Петрокуб - Милсами
Молдова. Суперлига
Петрокуб - Милсами
Петрокуб - Милсами: онлайн-трансляция 31 августа 2025
Петрокуб
31.08.2025, воскресенье, 21:00
Молдова. Суперлига, 11 тур
- : -
Не начался
Милсами
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Петрокуб - Милсами
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Петрокуб
Милсами
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля, 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля, 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля, 09:40
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:45
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля, 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля, 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля, 09:40
Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы
20 мая, 13:38
5
Российский форвард «Спартака» перешел в клуб из Молдовы
23 февраля, 19:30
9
«Милсами» – «КуПС»: прогноз на матч 15 июля с 66% вероятностью захода ставки
14 июля, 14:30
Прогноз на точный счeт матча «Милсами» – «КуПС»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
14 июля, 12:45
КуПС – «Милсами»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
7 июля, 12:14
Прогноз на точный счет матча КуПС – «Милсами»: Лига чемпионов, 8 июля 2025
7 июля, 08:56
Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»
16 мая 2017, 09:04
11
Больше новостей
Молдова. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Молдова. Суперлига, 9 тур
Дачия
- : -
16.08.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 9 тур
Зимбру
- : -
16.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 9 тур
Спартаний Селемет
- : -
17.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 10 тур
Политехника УТМ
- : -
23.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 10 тур
Бельцы
- : -
23.08.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 9 тур
Дачия
- : -
16.08.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 9 тур
Зимбру
- : -
16.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 9 тур
Спартаний Селемет
- : -
17.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 10 тур
Политехника УТМ
- : -
23.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 10 тур
Бельцы
- : -
23.08.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 10 тур
Зимбру
- : -
24.08.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 10 тур
Шериф
- : -
24.08.2025
Милсами
Последние матчи
Все
Петрокуб
Милсами
Лига конференций, 3 раунд
Виртус
3 : 0
14.08.2025
Милсами
Молдова. Суперлига, 8 тур
Зимбру
2 : 1
10.08.2025
Милсами
Молдова. Суперлига, 8 тур
Бельцы
0 : 1
09.08.2025
Петрокуб
Лига конференций, 3 раунд
Милсами
3 : 2
07.08.2025
Виртус
Молдова. Суперлига, 7 тур
Бельцы
3 : 3
03.08.2025
Милсами
Молдова. Суперлига, 8 тур
Бельцы
0 : 1
09.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 7 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
03.08.2025
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 1
31.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 2
24.07.2025
Сабах
Молдова. Суперлига, 5 тур
Петрокуб
0 : 0
20.07.2025
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Виртус
3 : 0
14.08.2025
Милсами
Молдова. Суперлига, 8 тур
Зимбру
2 : 1
10.08.2025
Милсами
Лига конференций, 3 раунд
Милсами
3 : 2
07.08.2025
Виртус
Молдова. Суперлига, 7 тур
Бельцы
3 : 3
03.08.2025
Милсами
Лига конференций, 2 раунд
Милсами
2 : 1
31.07.2025
Будучность
