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Петрокуб - Шериф: обзор матча 26 апреля 2026

Петрокуб
26.04.2026, воскресенье, 20:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа A, 7 тур
1 : 0
Завершен
Шериф
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Петрокуб - Шериф
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Информация о матче
Стадион:
Муниципаль
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Петрокуб
Шериф
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
6 ноября 2025, 12:02
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября 2025, 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября 2025, 23:19
6
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа 2025, 09:23
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31 июля 2025, 08:17
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября 2025, 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября 2025, 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля 2025, 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля 2025, 09:40
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
6 ноября 2025, 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа 2025, 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля 2025, 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
9 июля 2025, 11:10
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Петрокуб
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Шериф
2 : 0
18.04.2026
Бельцы
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