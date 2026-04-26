«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50

«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72

Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии

Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11

Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025

«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки

«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50

Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии

Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11

«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов

«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72

«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72

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«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки