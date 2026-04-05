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Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Бельцы - Петрокуб
Бельцы - Петрокуб: обзор матча 05 апреля 2026
Бельцы
05.04.2026, воскресенье, 16:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Петрокуб
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Бельцы
Петрокуб
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября 2025, 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября 2025, 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля 2025, 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля 2025, 09:40
УПЛ. «Днепр» уступил «Ворскле»
30 ноября 2015, 22:01
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября 2025, 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября 2025, 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля 2025, 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля 2025, 09:40
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Бельцы
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Бельцы
1 : 0
26.04.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Шериф
2 : 0
18.04.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
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