Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Петрокуб - Зимбру
Петрокуб - Зимбру: обзор матча 11 апреля 2026
Петрокуб
11.04.2026, суббота, 18:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа A, 5 тур
3 : 0
Завершен
Зимбру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Петрокуб - Зимбру
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
Муниципаль
Новости команд
Все
Петрокуб
Зимбру
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября 2025, 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября 2025, 23:19
6
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля 2025, 18:50
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля 2025, 08:17
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 10:21
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября 2025, 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября 2025, 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
31 июля 2025, 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля 2025, 09:40
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля 2025, 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 10:21
«Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля 2025, 15:50
«Астана» – «Зимбру»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.6
23 июля 2025, 11:34
Восьмикратный чемпион Молдавии «Зимбру» прекратил существование
3 марта 2020, 19:47
8
Больше новостей
Последние матчи
Все
Петрокуб
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Петрокуб
3 : 0
10.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Зимбру
3 : 1
18.04.2026
Милсами
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: