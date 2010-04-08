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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Бенфика
Ливерпуль - Бенфика: обзор матча 08 апреля 2010
Ливерпуль
08.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
4 : 1
Завершен
Бенфика
28'
Д. Кейт
34'
Л. Лейва
59'
Ф. Торрес
82'
Ф. Торрес
70'
О. Кардосо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бенфика
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Й. Бенаюн
+1
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Джеррард
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
П. Аймар
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
П. Аймар
ГОЛ! 4:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Л. Лейва
Замена
Морейра
️️️️
Ж. Сезар
Травма
Ж. Сезар
Желтая карточка
Й. Бенаюн
ГОЛ! 3:1!
О. Кардосо
Замена
А. Кардек
️️️️
К. Мартинш
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Кейт
ГОЛ! 2:0!
Л. Лейва
Пас отдал
С. Джеррард
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
22
Даниэль Аггер
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
(К)
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
4
Давид Луис
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
7
Рамирес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Бенфика
31
Морейра
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
38
Аиртон
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Эдер Луис
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
22
Аггер
16
Кириакос
23
Каррагер
8
Джонсон
51
Бенаюн
6
Лейва
14
Маскерано
7
Кейт
8
Джеррард
9
Торрес
4-3-2-1
25
Сезар
6
Аморим
26
Сидней
4
Луизао
4
Луис
7
Рамирес
6
Хави Гарсия
22
Мартинш
11
Ди Мария
10
Аймар
7
Кардосо
8
Джеррард
20
Аквилани
20
Аквилани
8
Джеррард
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
51
Бенаюн
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
51
Бенаюн
25
Сезар
31
Морейра
31
Морейра
25
Сезар
10
Аймар
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
10
Аймар
22
Мартинш
14
Кардек
14
Кардек
22
Мартинш
Остались в запасе
Ливерпуль
Бенфика
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
38
Аиртон
ЦП
7
Эдер Луис
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Давид Дежен
ПП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
38
Аиртон
ЦП
7
Эдер Луис
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Ливерпуль - Бенфика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Норбертус Симонс (оба - Голландия)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 23:35 (в записи)
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