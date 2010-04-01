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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Ливерпуль
Бенфика - Ливерпуль: обзор матча 01 апреля 2010
Бенфика
01.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
59'
О. Кардосо (П)
80'
О. Кардосо (П)
9'
Д. Аггер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Ливерпуль
+1
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
С. Джеррард
Замена
Аиртон
️️️️
П. Аймар
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Кардосо
Желтая карточка
Д. Каррагер
Желтая карточка
П. Рейна
Замена
Р. Аморим
️️️️
К. Мартинш
Замена
Н. Гомеш
️️️️
М. Перейра
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Кардосо
Желтая карточка
Э. Инсуа
Желтая карточка
Д. Луис
Красная карточка
Р. Бабел
Желтая карточка
Луизао
ГОЛ! 0:1!
Д. Аггер
Пас отдал
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
7
Рамирес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бенфика
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
38
Аиртон
ЦП
8
Фелипе Менезес
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
23
Дамьен Плесси
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Сезар
17
Коэнтрау
4
Луизао
4
Луис
2
Перейра
6
Хави Гарсия
22
Мартинш
7
Рамирес
10
Аймар
11
Ди Мария
7
Кардосо
4-4-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
2
Инсуа
7
Кейт
14
Маскерано
6
Лейва
8
Бабел
8
Джеррард
9
Торрес
22
Мартинш
6
Аморим
6
Аморим
22
Мартинш
10
Аймар
38
Аиртон
38
Аиртон
10
Аймар
2
Перейра
21
Гомеш
21
Гомеш
2
Перейра
8
Джеррард
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Джеррард
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
Остались в запасе
Бенфика
Ливерпуль
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Дамьен Плесси
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
23
Дамьен Плесси
ЦП
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бенфика - Ливерпуль
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Штефан Виттберг
Матиас Класениус (оба - Швеция)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 23:35 (в записи)
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