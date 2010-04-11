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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Портсмут
Тоттенхэм - Портсмут: обзор матча 11 апреля 2010
Тоттенхэм
11.04.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Портсмут
100'
Ф. Пикьонн
117'
К. Боатенг (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Портсмут
Желтая карточка
С. Бассонг
120'
+1
120'
Замена
Р. Хьюз
️️️️
Х. Маллинс
117'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Боатенг
Желтая карточка
У. Паласиос
116'
112'
Замена
П. Буба Диоп
️️️️
Ф. Пикьонн
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Т. Хаддлстоун
103'
100'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пикьонн
Пас отдал
К. Боатенг
Замена
Д. Утака
️️️️
Х. Йебда
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Д. Бентли
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Дефо
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
18'
Желтая карточка
А. Диндан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
8
Хейден Маллинс
ЛЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
36
Марк Уилсон
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
17
Майкл Браун
ПП
0
Аруна Диндан
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ангелос Басинас
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
18
Бэйл
4
Бассонг
20
Доусон
14
Чорлука
23
Хаддлстоун
10
Модрич
8
Паласиос
21
Бентли
9
Дефо
15
Крауч
4-3-1-2
1
Джеймс
16
Финнан
3
Роша
4
Мокоена
8
Маллинс
17
Браун
8
Йебда
36
Уилсон
27
Боатенг
10
Пикьонн
0
Диндан
23
Хаддлстоун
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
23
Хаддлстоун
21
Бентли
19
Кранчар
19
Кранчар
21
Бентли
9
Дефо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
9
Дефо
8
Маллинс
26
Хьюз
26
Хьюз
8
Маллинс
10
Пикьонн
16
Диоп
16
Диоп
10
Пикьонн
8
Йебда
7
Утака
7
Утака
8
Йебда
Остались в запасе
Тоттенхэм
Портсмут
13
Бэн Олнвик
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Гарри Реднапп
12
Джейми Эшдаун
ВР
26
Ангелос Басинас
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
26
Ангелос Басинас
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Авраам Грант
Статистика матча Тоттенхэм - Портсмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Уэмбли
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