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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Лилль
Ливерпуль - Лилль: обзор матча 18 марта 2010
Ливерпуль
18.03.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Лилль
10'
С. Джеррард (П)
48'
Ф. Торрес
90'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Лилль
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
+2
Замена
С. Кириакос
️️️️
Д. Аггер
+1
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Замена
Д. Вандам
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Й. Кабай
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Л. Туре
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Желтая карточка
Э. Инсуа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Джеррард
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Райан Бабел
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЛВ
24
Рио Мавуба
(К)
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
10
Эден Азар
ПВ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
7
Давид Дежен
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
2
Инсуа
22
Аггер
23
Каррагер
8
Джонсон
14
Маскерано
6
Лейва
8
Бабел
8
Джеррард
7
Кейт
9
Торрес
4-1-2-2-1
1
Ландро
18
Берья
23
Рами
27
Шеджу
19
Эмерсон
24
Мавуба
29
Кабай
15
Бальмон
10
Азар
7
Обраньяк
11
Фро
22
Аггер
16
Кириакос
16
Кириакос
22
Аггер
8
Бабел
51
Бенаюн
51
Бенаюн
8
Бабел
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
10
Азар
25
Вандам
25
Вандам
10
Азар
11
Фро
39
Туре
39
Туре
11
Фро
15
Бальмон
7
Обамеянг
7
Обамеянг
15
Бальмон
Остались в запасе
Ливерпуль
Лилль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
2
Арно Суке
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Давид Дежен
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ливерпуль - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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