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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Ливерпуль
Лилль - Ливерпуль: обзор матча 11 марта 2010
Лилль
11.03.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
84'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ливерпуль
Желтая карточка
П. Обамеянг
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Л. Туре
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Замена
Л. Туре
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
П. Обамеянг
️️️️
П. Фро
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
А. Риера
️️️️
Р. Бабел
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Э. Инсуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
24
Рио Мавуба
(К)
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЛФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
10
Эден Азар
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
8
Райан Бабел
ЛФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Дирк Кейт
РФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-1-2-3
1
Ландро
19
Эмерсон
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
24
Мавуба
15
Бальмон
29
Кабай
7
Обраньяк
11
Фро
10
Азар
4-2-1-3
25
Рейна
8
Джонсон
22
Аггер
23
Каррагер
2
Инсуа
6
Лейва
14
Маскерано
8
Джеррард
7
Кейт
9
Торрес
8
Бабел
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
11
Фро
7
Обамеянг
7
Обамеянг
11
Фро
7
Обраньяк
39
Туре
39
Туре
7
Обраньяк
8
Бабел
77
Риера
77
Риера
8
Бабел
7
Кейт
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
7
Кейт
Остались в запасе
Лилль
Ливерпуль
2
Арно Суке
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лилль - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:50 (прямая)
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