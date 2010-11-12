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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Анжи (мол)
Ахмат (мол) - Анжи (мол): обзор матча 12 ноября 2010
Ахмат (мол)
12.11.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
0 : 0
Завершен
Анжи (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Анжи (мол)
Замена
Р. Алиев
️️️️
Г. Махмудов
Красная карточка
А. Ибрагимов
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
М. Адаев
Замена
Г. Махмудов
️️️️
С. Джамилиев
Замена
Б. Умаров
️️️️
Б. Усманов
Вторая желтая
А. Дашаев
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
Г. Гаджиев
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Т. Исламов
Замена
М. Абдулаев
️️️️
Г. Илуридзе
Желтая карточка
Г. Илуридзе
Замена
А. Ахъядов
️️️️
И. Цуроев
Замена
О. Власов
️️️️
М. Адамов
Желтая карточка
А. Тембулатов
Замена
Р. Уциев
️️️️
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
А. Дашаев
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
32
Мансур Солтаев
ВР
95
Ризавди Эдилов
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
22
Мирослав Славов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Ахмат (мол)
98
Батыр Умаров
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
84
Олег Власов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Анжи (мол)
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
27
Муртазали Абдулаев
ЦП
98
Гамзат Махмудов
ЦФ
20
Руслан Алиев
ЦФ
3-4-2
32
Солтаев
36
Адаев
4
Тагилов
4
Дашаев
50
Ашаханов
20
Усманов
61
Адамов
77
Тембулатов
9
Цуроев
51
Исламов
4-4-2
16
Мусин
6
Магомедов
23
Зайцев
15
Гусейнов
75
Ибрагимгаджиев
98
Гаджиев
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
43
Джамилиев
21
Илуридзе
22
Славов
20
Усманов
98
Умаров
98
Умаров
20
Усманов
50
Ашаханов
45
Уциев
45
Уциев
50
Ашаханов
61
Адамов
84
Власов
84
Власов
61
Адамов
51
Исламов
10
Кадыров
10
Кадыров
51
Исламов
9
Цуроев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Цуроев
98
Гаджиев
35
Ибрагимов
35
Ибрагимов
98
Гаджиев
21
Илуридзе
27
Абдулаев
27
Абдулаев
21
Илуридзе
43
Джамилиев
98
Махмудов
98
Махмудов
43
Джамилиев
Махмудов
20
Алиев
20
Алиев
Махмудов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Анзор Исмаилов
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
Остались в запасе
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Ахмат (мол) - Анжи (мол)
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
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