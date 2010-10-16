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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - ЦСКА (мол)
Ахмат (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 16 октября 2010
Ахмат (мол)
16.10.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
21'
М. Адамов
36'
А. Тембулатов
89'
А. Тембулатов
90'
А. Васильев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - ЦСКА (мол)
Вторая желтая
Р. Эдилов
Вторая желтая
И. Драгунов
Желтая карточка
М. Адаев
Замена
В. Белозеров
️️️️
А. Идрисов
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
Р. Уциев
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Васильев
ГОЛ! 3:0!
А. Тембулатов
Желтая карточка
И. Драгунов
Замена
Н. Джабраилов
️️️️
Т. Исламов
Замена
Р. Садулаев
️️️️
И. Цуроев
Желтая карточка
М. Солтаев
Желтая карточка
Р. Эдилов
Желтая карточка
А. Никитин
Замена
С. Эльгаджиев
️️️️
М. Адамов
Замена
И. Драгунов
️️️️
Л. Мушников
Замена
А. Васильев
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
Ш. Бухиев
Замена
Ш. Ашаханов
️️️️
Б. Умаров
Замена
А. Никитин
️️️️
У. Чосич
Замена
Р. Эдилов
️️️️
С. Джанаев
ГОЛ! 2:0!
А. Тембулатов
Желтая карточка
А. Идрисов
Желтая карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 1:0!
М. Адамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
32
Мансур Солтаев
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
98
Батыр Умаров
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
63
Вадим Белозеров
ЦП
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
55
Рамзан Садулаев
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
4-3-2
32
Солтаев
37
Бухиев
98
Умаров
36
Адаев
45
Уциев
61
Адамов
39
Идрисов
77
Тембулатов
9
Цуроев
51
Исламов
4-3-2-1
1
Скрипник
22
Тен
15
Чосич
20
Столяренко
8
Федотов
7
Мушников
20
Киселев
8
Иванов
18
Попов
28
Султонов
17
Сипатов
39
Идрисов
63
Белозеров
63
Белозеров
39
Идрисов
45
Уциев
92
Сурхаев
92
Сурхаев
45
Уциев
51
Исламов
80
Джабраилов
80
Джабраилов
51
Исламов
9
Цуроев
55
Садулаев
55
Садулаев
9
Цуроев
61
Адамов
38
Эльгаджиев
38
Эльгаджиев
61
Адамов
98
Умаров
50
Ашаханов
50
Ашаханов
98
Умаров
35
Джанаев
95
Эдилов
95
Эдилов
35
Джанаев
7
Мушников
14
Драгунов
14
Драгунов
7
Мушников
15
Чосич
4
Никитин
4
Никитин
15
Чосич
28
Султонов
17
Васильев
17
Васильев
28
Султонов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
ЦСКА (мол)
Главный тренер
Анзор Исмаилов
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
12
Станислав Плохих
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
Остались в запасе
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
12
Станислав Плохих
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Ахмат (мол) - ЦСКА (мол)
6
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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