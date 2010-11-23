Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Спартак М (мол)
Анжи (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 23 ноября 2010
Анжи (мол)
23.11.2010, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
62'
Ш. Мухаммад
36'
Ф. Озобич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Спартак М (мол)
Замена
Д. Хлебосолов
️️️️
А. Прудников
Замена
А. Ильин
️️️️
В. Обухов
Замена
С. Джамилиев
️️️️
М. Мирзабеков
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
М. Пекович
Желтая карточка
М. Зайцев
Желтая карточка
К. Советкин
Замена
М. Курбанов
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Р. Алиев
️️️️
М. Славов
Замена
Ш. Мирзаев
️️️️
Т. Тимонов
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мухаммад
Замена
Н. Заболотный
️️️️
А. Беленов
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Малеев
ГОЛ! 0:1!
Ф. Озобич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Мирослав Славов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Спартак М (мол)
31
Александр Беленов
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Константин Советкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
19
Филип Озобич
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
43
Салимхан Джамилиев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
20
Руслан Алиев
ЦФ
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
34
Артем Филатов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
21
Дмитрий Туменко
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
4-3-1-2
16
Мусин
23
Зайцев
75
Ибрагимгаджиев
3
Пекович
6
Магомедов
9
Алимагомаев
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
44
Кухарчук
0
Тимонов
22
Славов
3-3-2-2
31
Беленов
44
Фадеев
22
Хомуха
15
Рябов
10
Советкин
7
Иванников
88
Киреев
8
Малеев
19
Озобич
13
Обухов
89
Прудников
0
Тимонов
92
Мирзаев
92
Мирзаев
0
Тимонов
22
Славов
20
Алиев
20
Алиев
22
Славов
44
Кухарчук
44
Курбанов
44
Курбанов
44
Кухарчук
17
Мирзабеков
43
Джамилиев
43
Джамилиев
17
Мирзабеков
3
Пекович
15
Гусейнов
15
Гусейнов
3
Пекович
89
Прудников
46
Хлебосолов
46
Хлебосолов
89
Прудников
13
Обухов
35
Ильин
35
Ильин
13
Обухов
31
Беленов
12
Заболотный
12
Заболотный
31
Беленов
8
Малеев
60
Зубарев
60
Зубарев
8
Малеев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Спартак М (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Главный тренер
Гамаль Бабаев
21
Дмитрий Туменко
ЦП
34
Артем Филатов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Остались в запасе
21
Дмитрий Туменко
ЦП
34
Артем Филатов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Дмитрий Ратников
Статистика матча Анжи (мол) - Спартак М (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сокол
Новости команд
Все
Анжи (мол)
Спартак М (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+