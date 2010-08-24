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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волга
СКА-Хабаровск - Волга: обзор матча 24 августа 2010
СКА-Хабаровск
24.08.2010, вторник, 12:00
Россия. Первый дивизион, 26 тур
1 : 2
Завершен
Волга
30'
С. Рыжих
62'
А. Шуленин
87'
С. Рашевский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волга
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Рашевский
Замена
М. Живновицкий
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Засеев
️️️️
С. Турсунов
Замена
П. Аликин
️️️️
С. Голяткин
Замена
И. Стасевич
️️️️
С. Яшин
Замена
А. Минеев
️️️️
И. Старков
Замена
И. Недорезов
️️️️
А. Семенов
ГОЛ! 1:1!
А. Шуленин
Пас отдал
С. Турсунов
Замена
М. Семакин
️️️️
С. Виноградов
Желтая карточка
Э. Саджая
Замена
О. Кожанов
️️️️
П. Елич
ГОЛ! 1:0!
С. Рыжих
Пас отдал
И. Старков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
16
Сергей Рыжих
ЦФ
25
Игорь Пиюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
10
Петар Елич
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
13
Александр Минеев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
2
Аслан Засеев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-3-1-2
19
Степанов
10
Никифоров
3
Смирнов
5
Нестеренко
13
Семенов
10
Старков
27
Мурнин
80
Запояска
3
Голяткин
25
Пиюк
16
Рыжих
4-4-1-1
1
Коченков
6
Полянин
20
Саджая
25
Буйволов
3
Гетигежев
18
Яшин
9
Шуленин
58
Рашевский
11
Виноградов
17
Турсунов
10
Елич
10
Старков
13
Минеев
13
Минеев
10
Старков
13
Семенов
2
Недорезов
2
Недорезов
13
Семенов
10
Никифоров
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Никифоров
3
Голяткин
3
Аликин
3
Аликин
3
Голяткин
17
Турсунов
2
Засеев
2
Засеев
17
Турсунов
11
Виноградов
14
Семакин
14
Семакин
11
Виноградов
18
Яшин
7
Стасевич
7
Стасевич
18
Яшин
10
Елич
20
Кожанов
20
Кожанов
10
Елич
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волга
40
Антон Козорез
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
31
Виталий Астахов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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