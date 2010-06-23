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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Волга
Краснодар - Волга: обзор матча 23 июня 2010
Краснодар
23.06.2010, среда, 20:00
Россия. Первый дивизион, 17 тур
3 : 3
Завершен
Волга
12'
Е. Калешин (П)
67'
А. Михеев
80'
Р. Сурнев
63'
С. Рашевский
76'
А. Хазов
87'
Е. Тараканов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Волга
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Е. Тараканов
Замена
А. Катульский
️️️️
М. Семакин
Замена
Д. Полянин
️️️️
А. Засеев
Замена
О. Кожанов
️️️️
С. Турсунов
Замена
А. Олейник
️️️️
М. Комков
ГОЛ! 3:2!
Р. Сурнев
Пас отдал
М. Комков
ГОЛ! 2:2!
А. Хазов
Пас отдал
С. Турсунов
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Яркин
Замена
Р. Сурнев
️️️️
М. Деменко
ГОЛ! 2:1!
А. Михеев
Пас отдал
М. Деменко
ГОЛ! 1:1!
С. Рашевский
Пас отдал
О. Трифонов
Желтая карточка
А. Хазов
Замена
А. Михеев
️️️️
М. Багаев
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Мысин
Желтая карточка
С. Мирошниченко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Калешин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Волга
1
Антон Коченков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Роман Сурнев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
23
Алексей Катульский
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-4-2-1
31
Пчелинцев
71
Багаев
55
Тараканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
11
Пазин
15
Фатуллаев
13
Марков
25
Деменко
10
Комков
22
Яркин
3-2-3-1-1
1
Коченков
32
Трифонов
2
Засеев
25
Буйволов
20
Саджая
3
Гетигежев
22
Мысин
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
20
Марцваладзе
25
Деменко
2
Сурнев
2
Сурнев
25
Деменко
71
Багаев
90
Михеев
90
Михеев
71
Багаев
10
Комков
27
Олейник
27
Олейник
10
Комков
22
Яркин
13
Дорожкин
13
Дорожкин
22
Яркин
14
Семакин
23
Катульский
23
Катульский
14
Семакин
2
Засеев
6
Полянин
6
Полянин
2
Засеев
22
Мысин
16
Хазов
16
Хазов
22
Мысин
17
Турсунов
20
Кожанов
20
Кожанов
17
Турсунов
Остались в запасе
Краснодар
Волга
26
Иван Кнежевич
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
Остались в запасе
26
Иван Кнежевич
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
11
Сергей Виноградов
ЦП
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Краснодар - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
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