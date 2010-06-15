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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Ротор
Салют - Ротор: обзор матча 15 июня 2010
Салют
15.06.2010, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 16 тур
2 : 1
Завершен
Ротор
64'
Ю. Роденков
86'
В. Лешонок
89'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Ротор
ГОЛ! 2:1!
М. Маркосов
Пас отдал
И. Каньенда
ГОЛ! 2:0!
В. Лешонок
Желтая карточка
А. Бажев
Замена
М. Маркосов
️️️️
О. Алейник
Вторая желтая
С. Шудров
Замена
И. Дедура
️️️️
В. Коробкин
Замена
Я. Эрлих
️️️️
В. Борисов
Замена
Д. Клопков
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ! 1:0!
Ю. Роденков
Пас отдал
В. Булыга
Замена
В. Смирнов
️️️️
А. Савин
Замена
Ю. Роденков
️️️️
М. Шевченко
Замена
А. Бажев
️️️️
В. Левшин
Желтая карточка
С. Шудров
Пенальти не реализован!
В. Булыга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
7
Максим Шевченко
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Михаил Фоменко
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
18
Сергей Шудров
ЦП
24
Роман Тузовский
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Салют
16
Сергей Котов
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Денис Клопков
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
11
Яков Эрлих
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-5-2
31
Беленов
17
Старков
21
Бутырин
25
Жирный
10
Булыга
21
Коробкин
5
Кушов
25
Шипицин
9
Лешонок
32
Левшин
7
Шевченко
4-3-3
1
Чичкин
15
Житников
2
Ионов
55
Гузь
3
Олеников
18
Шудров
24
Тузовский
34
Алейник
18
Савин
33
Каньенда
7
Борисов
21
Коробкин
20
Дедура
20
Дедура
21
Коробкин
25
Шипицин
44
Клопков
44
Клопков
25
Шипицин
32
Левшин
9
Бажев
9
Бажев
32
Левшин
7
Шевченко
93
Роденков
93
Роденков
7
Шевченко
18
Савин
23
Смирнов
23
Смирнов
18
Савин
7
Борисов
11
Эрлих
11
Эрлих
7
Борисов
34
Алейник
9
Маркосов
9
Маркосов
34
Алейник
Остались в запасе
Салют
Ротор
16
Сергей Котов
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Михаил Фоменко
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
Остались в запасе
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Салют - Ротор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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