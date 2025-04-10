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Лион - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция 10 апреля 2025

Лион
10.04.2025, четверг, 00:00
Лига Европы, 1/4 финала
- : -
Ответный матч – 17.04.2025
Не начался
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П1
2.35
Х
3.3
П2
3.05
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Манчестер Юнайтед
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лион - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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