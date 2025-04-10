Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
Пары 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы. Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» победить «Сосьедад» (4:1) и пройти в 1/4
«Лион» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
Пары 1/4 финала Лиги Европы
«Лион» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
«Ницца» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025
Отстраненный на 9 месяцев тренер «Лиона» объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры Трампа с Зеленским
Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
Пары 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы. Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» победить «Сосьедад» (4:1) и пройти в 1/4
«Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
В «Сосьедаде» оценили вероятность участия Захаряна в матче с «МЮ»