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Престон - Астон Вилла: онлайн-трансляция 29 марта 2025

Престон
29.03.2025, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
Астон Вилла
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Престон - Астон Вилла
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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0
Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Престон
0 : 0
04.03.2025
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Лига чемпионов, 1/8 финала
Брюгге
1 : 3
04.03.2025
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Престон
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Англия. Кубок, 1/8 финала
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2 : 0
28.02.2025
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Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кристал Пэлас
4 : 1
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Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Престон
0 : 0
04.03.2025
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Престон
3 : 0
01.03.2025
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Англия. Чемпионшип, 34 тур
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Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 33 тур
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0 : 0
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Бернли
Лига чемпионов, 1/8 финала
Брюгге
1 : 3
04.03.2025
Астон Вилла
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2 : 0
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Кардифф
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