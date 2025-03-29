Рейтинг европейских клубов с наибольшими тратами на зарплаты в прошлом сезоне
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
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Лига чемпионов. «Астон Вилла» в гостях победила «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала
«Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
Прогноз на точный счет матча «Престон» – «Арсенал», Кубок лиги Англии, 1/8 финала, 30 октября 2024 года
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Рейтинг европейских клубов с наибольшими тратами на зарплаты в прошлом сезоне
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Астон Вилла» в гостях победила «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала
«Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2025