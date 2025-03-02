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Ньюкасл - Брайтон: онлайн-трансляция 02 марта 2025

Ньюкасл
02.03.2025, воскресенье, 16:45
Англия. Кубок, 5th Round
- : -
Не начался
Брайтон
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
01.03.2025
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- : -
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