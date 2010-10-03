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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 03 октября 2010
Анжи
03.10.2010, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
22'
А. Шешуков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
Желтая карточка
Ари
Желтая карточка
О. Клява
Замена
И. Стрелков
️️️️
А. Стрельцов
Замена
А. Иванов
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
М. Бакаев
Замена
З. Арзиани
️️️️
К. Агаларов
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Комбаров
Замена
Я. Голенда
️️️️
И. Кухарчук
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Алекс
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
С. Паршивлюк
ГОЛ! 0:1!
А. Шешуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
7
Камиль Агаларов
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
6
Давид Цораев
(К)
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ЦП
12
Алекс
(К)
ЦП
8
Кристиан Майдана
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-2-3
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
35
Клява
33
Хизанейшвили
4
Шукуров
88
Бакаев
7
Агаларов
5
Кебе
19
Стрельцов
6
Цораев
44
Кухарчук
4-2-3-1
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
17
Сухи
18
Паршивлюк
7
Шешуков
12
Алекс
23
Комбаров
8
Майдана
46
МакГиди
39
Ари
7
Агаларов
25
Арзиани
25
Арзиани
7
Агаларов
44
Кухарчук
16
Голенда
16
Голенда
44
Кухарчук
19
Стрельцов
12
Стрелков
12
Стрелков
19
Стрельцов
34
Макеев
59
Иванов
59
Иванов
34
Макеев
12
Алекс
34
Сабитов
34
Сабитов
12
Алекс
23
Комбаров
7
Козлов
7
Козлов
23
Комбаров
Остались в запасе
Анжи
Спартак
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Анжи - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
М.Новокшонов (Ижевск)
А.Лагун (Санкт-Петербург)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:55 (прямая); "Россия 2" 22:20 (в записи)
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