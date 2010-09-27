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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Анжи
Крылья Советов - Анжи: обзор матча 27 сентября 2010
Крылья Советов
27.09.2010, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
3'
О. Самсонов
29'
О. Иванов
43'
Е. Савин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Анжи
Замена
️️️️
Е. Савин
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
О. Самсонов
Замена
А. Стрельцов
️️️️
И. Кухарчук
Желтая карточка
Н. Жосан
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Бобер
Замена
И. Стрелков
️️️️
Д. Цораев
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Е. Савин
Желтая карточка
О. Хизанейшвили
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
О. Клява
️️️️
М. Шукуров
ГОЛ! 2:0!
О. Иванов
Желтая карточка
О. Иванов
15'
15'
Красная карточка
Р. Тагирбеков
12'
Желтая карточка
Д. Цораев
ГОЛ! 1:0!
О. Самсонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
8
Антон Бобер
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
АП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
(К)
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
7
Камиль Агаларов
АП
6
Давид Цораев
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
25
Драган Елич
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Лобос
3
Леилтон
0
Таранов
79
Джорджевич
15
Цаллагов
8
Бобер
19
Иванов
23
Соснин
36
Самсонов
10
Кузнецов
99
Савин
4-1-3-2
31
Абаев
4
Шукуров
13
Тагирбеков
33
Хизанейшвили
3
Гаджибеков
88
Бакаев
6
Цораев
5
Кебе
23
Жосан
44
Кухарчук
7
Агаларов
36
Самсонов
88
Эскобар
88
Эскобар
36
Самсонов
8
Бобер
91
Яковлев
91
Яковлев
8
Бобер
4
Шукуров
35
Клява
35
Клява
4
Шукуров
44
Кухарчук
19
Стрельцов
19
Стрельцов
44
Кухарчук
6
Цораев
12
Стрелков
12
Стрелков
6
Цораев
Остались в запасе
Крылья Советов
Анжи
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Денис Ковба
ЦП
25
Драган Елич
ЦФ
Остались в запасе
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Крылья Советов - Анжи
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык (Москва)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
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