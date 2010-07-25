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Судьи
Главный судья:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Н.Голубев, А.Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)

Крылья Советов - Спартак

25.07.2010, Воскресенье, 20:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ+ Футбол" 20:10 (прямая); "Россия 2" 22:30 (в записи) Россия. Премьер-Лига, 14 тур Крылья Советов - Спартак Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
7 ноября, суббота 17:00 Крылья Советов 2:1 Спартак
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Крылья Советов
10 тур
11 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 17:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
6 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Спартак
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Спартак 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
10 тур
28 мая, суббота 18:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
28 августа, суббота 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
10 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
4 тур
13 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 2001
24 тур
13 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Крылья Советов
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Чемпионат России 1999
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Спартак
29 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Спартак 2:2 Крылья Советов
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
28 тур
20 сентября, пятница 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Спартак 5:1 Крылья Советов
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:6 Спартак
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:6 Спартак
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
11 тур
12 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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