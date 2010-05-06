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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 06 мая 2010
Спартак
06.05.2010, четверг, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
42'
Веллитон
67'
Веллитон
87'
Алекс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
Замена
П. Голышев
️️️️
Алекс
Замена
Э. Мамаев
️️️️
Д. Квирквелия
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Саенко
ГОЛ! 3:0!
Алекс
Пас отдал
Ари
Желтая карточка
М. Штранцль
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
М. Бакаев
Замена
Е. Макеев
️️️️
С. Паршивлюк
Желтая карточка
К. Агаларов
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Пас отдал
Ари
Замена
Г. Ходжава
️️️️
Д. Цораев
ГОЛ! 1:0!
Веллитон
Пас отдал
И. Саенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
12
Алекс
(К)
ЛП
80
Ибсон
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Иван Саенко
ПП
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
6
Давид Цораев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
19
Андрей Стрельцов
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
13
Дмитрий Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
4-4-2
35
Джанаев
30
Кудряшов
17
Сухи
39
Штранцль
18
Паршивлюк
12
Алекс
80
Ибсон
34
Сабитов
10
Саенко
11
Веллитон
39
Ари
4-1-4-1
31
Абаев
7
Агаларов
3
Пекович
13
Тагирбеков
16
Квирквелия
88
Бакаев
13
Иванов
19
Стрельцов
5
Кебе
6
Цораев
16
Голенда
18
Паршивлюк
34
Макеев
34
Макеев
18
Паршивлюк
10
Саенко
7
Козлов
7
Козлов
10
Саенко
12
Алекс
72
Голышев
72
Голышев
12
Алекс
16
Квирквелия
17
Мамаев
17
Мамаев
16
Квирквелия
6
Цораев
28
Ходжава
28
Ходжава
6
Цораев
88
Бакаев
21
Илуридзе
21
Илуридзе
88
Бакаев
Остались в запасе
Спартак
Анжи
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
0
Магомед Магомедов
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
0
Магомед Магомедов
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Ходеев (Воронеж)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая); "Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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