Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Вячеслав Попов (Екатеринбург)
Помощники:
А. Харламов (Тюмень), И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
С. Анохин (Москва)

Локомотив - Томь

24.04.2010, Суббота, 18:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 7 тур Локомотив - Томь Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 11:45 Томь 1:3 Локомотив
13 тур
12 июля, воскресенье 17:30 Локомотив 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
4 октября, суббота 13:30 Томь 0:1 Локомотив
10 тур
10 мая, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:15 Локомотив 0:0 Томь
14 тур
24 июня, воскресенье 13:00 Томь 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Томь 3:1 Локомотив
12 тур
22 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 14:00 Томь 0:0 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:0 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
...
  • Читайте нас: 