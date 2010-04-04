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Судьи
Главный судья:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
А. Лагун, А. Лебедев (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)

Локомотив - Динамо

04.04.2010, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 4 тур Локомотив - Динамо Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:2 Локомотив
15 тур
25 июля, суббота 17:15 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:1 Динамо
13 тур
13 июля, воскресенье 16:00 Динамо 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 18:00 Локомотив 2:2 Динамо
4 тур
7 апреля, суббота 14:00 Динамо 2:1 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Локомотив 4:0 Динамо
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 18:00 Динамо 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Локомотив
10 тур
11 июля, вторник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Локомотив
10 тур
28 мая, суббота 14:00 Локомотив 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Динамо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
10 тур
3 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Динамо 4:2 Локомотив
7 тур
14 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Динамо
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Динамо
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
27 тур
14 октября, пятница 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Локомотив 0:2 Динамо
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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