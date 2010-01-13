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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Габон
Камерун - Габон: обзор матча 13 января 2010
Камерун
13.01.2010, среда, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Габон
17'
Д. Кузен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Габон
Замена
️️️️
Р. Мейе
Замена
Э. Эно
️️️️
А. Бедимо
Замена
А. Джиссикадие
️️️️
Б. Зита
Замена
М. Идриссу
️️️️
П. Вебо
Замена
С. Тчои
️️️️
Л. Н'Гуэмо
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Идрисс Камени
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
15
Пьер Вебо
ЛВ
6
Александр Сонг
ОП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
10
Ашилль Эмана
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
17
Мойсе Бру Апанга
ЛЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
19
Роджер Мундунга
ПЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
0
Рогю Мейе
ЦП
13
Бруно Зита
ЦП
0
Поль Кессани
ПП
10
Даниэль Кузен
(К)
ЦФ
Камерун
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
23
Андре Бикей
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Стефан Мбиа
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
2
Жиль Бинья
АП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
17
Мохамаду Идриссу
ЦФ
13
Сомен Тчои
ЦФ
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
27
Аймар Фабрице Моро
ЦЗ
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
0
Тьерри Иссиему
ЦП
10
Алайн Джиссикадие
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Камени
12
Бедимо
3
Н'Кулу
4
Сонг
8
Жереми
6
Сонг
7
Н'Гуэмо
11
Макун
15
Вебо
10
Эмана
9
Это'О
4-3-1-1
1
Овоно
19
Мундунга
2
Амбуруэт
5
Экюэль-Манга
17
Апанга
0
Кессани
13
Зита
0
Мейе
18
Мубамба
10
Кузен
12
Бедимо
18
Эно
18
Эно
12
Бедимо
15
Вебо
17
Идриссу
17
Идриссу
15
Вебо
7
Н'Гуэмо
13
Тчои
13
Тчои
7
Н'Гуэмо
13
Зита
10
Джиссикадие
10
Джиссикадие
13
Зита
Остались в запасе
Камерун
Габон
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
23
Андре Бикей
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Стефан Мбиа
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
2
Жиль Бинья
АП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
0
Тьерри Иссиему
ЦП
16
Энтони Мезуи
ВР
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
27
Аймар Фабрице Моро
ЦЗ
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
Остались в запасе
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
23
Андре Бикей
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Стефан Мбиа
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
2
Жиль Бинья
АП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Остались в запасе
0
Тьерри Иссиему
ЦП
16
Энтони Мезуи
ВР
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
0
Вилли Обамеянг
ЦФ
27
Аймар Фабрице Моро
ЦЗ
6
Эрнест Акуассага
ЦЗ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Камерун - Габон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Алту да Шела
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 18:45 (прямая)
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