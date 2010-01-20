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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Мозамбик
Нигерия - Мозамбик: обзор матча 20 января 2010
Нигерия
20.01.2010, среда, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 3 тур
3 : 0
Завершен
Мозамбик
44'
П. Одемвингие
47'
П. Одемвингие
86'
О. Мартинс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Мозамбик
ГОЛ! 3:0!
О. Мартинс
Замена
В. Обинна
️️️️
П. Одемвингие
Замена
Д. Парругуе
️️️️
Д. Монтейро
Желтая карточка
Капанго
Замена
️️️️
А. Лобо
Замена
Юссуф
️️️️
Д. Этуху
Желтая карточка
Тико-Тико
Замена
Жоземар
️️️️
Женито
Замена
О. Мартинс
️️️️
Я. Айегбени
Желтая карточка
А. Лобо
ГОЛ! 2:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Я. Айегбени
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
Желтая карточка
Женито
Желтая карточка
Домингеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
19
Юсуф Мохамед
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЛП
10
Джон Оби Микел
ЦП
14
Сани Кайта
ПП
8
Питер Одемвингие
(К)
ЛФ
8
Якубу Айегбени
ЦФ
19
Чинеду Обаси Огбуке
РФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Мозамбик
12
Капанго
ВР
5
Мартиньо Паито
ЛЗ
18
Дарио Хан
ЦЗ
10
Дарио Монтейро
ЦЗ
21
Самуэль Луис Чапанга
ПЗ
16
Альмиро Лобо
ЛП
4
Жуниор Симао
ОП
3
Женито
ЦП
7
Домингеш
АП
13
Фануэль
ПП
9
Тико-Тико
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Нуий
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
13
Юссуф
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
18
Виктор Обинна
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
Мозамбик
22
Оцхуди Лама
ВР
1
Косса Бино
ВР
15
Виски
ЦЗ
19
Зайнадине
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Нелиньо
ЦП
14
Данито Парругуе
ЦП
20
Жоземар
ЦП
8
Карлос Гонсалвеш
ЦФ
11
Хелдер Пелембе
ЦФ
4-3-3
1
Эньяма
3
Эчиеджиле
6
Шитту
22
Апам
19
Мохамед
20
Этуху
10
Оби Микел
14
Кайта
8
Одемвингие
8
Айегбени
19
Обаси Огбуке
4-1-3-1-1
12
Капанго
21
Чапанга
18
Хан
10
Монтейро
5
Паито
4
Симао
13
Фануэль
3
Женито
16
Лобо
7
Домингеш
9
Тико-Тико
20
Этуху
13
Юссуф
13
Юссуф
20
Этуху
8
Айегбени
0
Мартинс
0
Мартинс
8
Айегбени
8
Одемвингие
18
Обинна
18
Обинна
8
Одемвингие
10
Монтейро
14
Парругуе
14
Парругуе
10
Монтейро
3
Женито
20
Жоземар
20
Жоземар
3
Женито
Остались в запасе
Нигерия
Мозамбик
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
6
Нелиньо
ЦП
8
Карлос Гонсалвеш
ЦФ
11
Хелдер Пелембе
ЦФ
15
Виски
ЦЗ
19
Зайнадине
ЦЗ
22
Оцхуди Лама
ВР
1
Косса Бино
ВР
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Нуий
Остались в запасе
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
12
Калу Уче
ЦФ
Остались в запасе
6
Нелиньо
ЦП
8
Карлос Гонсалвеш
ЦФ
11
Хелдер Пелембе
ЦФ
15
Виски
ЦЗ
19
Зайнадине
ЦЗ
22
Оцхуди Лама
ВР
1
Косса Бино
ВР
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Главный тренер
Мартин Нуий
Статистика матча Нигерия - Мозамбик
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Алту да Шела
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